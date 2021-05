Real: Zidane resterait la priorité pour la saison prochaine

Le Real Madrid compterait toujours sur Zinédine Zidane pour le futur. Selon le journal AS, la direction madrilène n’aurait toujours pas pris contact avec d’autres entraîneurs pour prendre la suite du technicien tricolore.

Eliminé aux portes de la finale de la Ligue des champions par Chelsea, le Real Madrid semble se diriger vers une saison vierge de tout trophée. A moins que l’équipe entraînée par Zinédine Zidane ne parvienne à reprendre les rênes de la Liga à la faveur d’une victoire contre le FC Séville ce dimanche lors de la 35e journée.

Toujours à la lutte pour le titre en championnat, le club madrilène doit également faire avec les nombreuses rumeurs autour de l’avenir du Français. Libre en juin 2022, l’entraîneur français est annoncé dans le viseur de la Juventus mais resterait pour l’instance le choix numéro un des Merengue selon les informations du journal AS.

Un trio de prétendants mais aucun contact

Malgré les nombreuses spéculations entourant son avenir, l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France conserverait la confiance de son président pour la campagne 2021-2022. A tel point que Florentino Perez n’aurait toujours pas échangé avec de potentiels successeurs. Le quotidien espagnol révèle l’absence de contact entre la direction du Real et les trois favoris.

Libre depuis son passage à la Juventus, club où un retour reste une possibilité, Massimiliano Allegri n’aurait pas été directement approché par la Maison Blanche. Pas plus que Joachim Löw dont l’aventure à la tête de la sélection allemande s’achèvera après l’Euro. Plus surprenant, le Real Madrid n’aurait pas non plus contacté Raul. Présenté comme le premier choix en cas de départ de Zinédine Zidane, l’ancien attaquant de la Roja patienterait alors en conservant ses fonctions d’entraîneur de la Castilla (la réserve madrilène) jusqu’au départ de son ancien coéquipier des Galactiques.

En attendant la fin de la saison et notamment l’attribution du titre en Liga, Zinédine Zidane devrait donc travailler dans la sérénité. Interrogé sur son avenir ce samedi, le champion du monde 1998 s’est montré plutôt tranquille.

"On va finir la saison, a expliqué le technicien face à la presse. Pour la suite, ce que je peux dire, c'est que je vais rendre les choses faciles pour le club, parce que le club m'a toujours tout donné." En clair, la priorité c’est le sprint final, le mercato attendra.