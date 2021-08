Un match Deschamps face à Chabal en septembre

Comme le révèle Sud-Ouest, Didier Deschamps affrontera Sébastien Chabal le 13 septembre prochain au stade Chaban-Delmas, dans une rencontre divisée entre du football et du rugby. Ce match de gala sera organisé au profit de l’association ‘Un sourire, un espoir pour la vie’.

Un duel pour la bonne cause. Légendes de l’équipe de France de rugby et de football, Sébastien Chabal et Didier Deschamps vont se retrouver sur le terrain le temps d’une rencontre, le 13 septembre prochain (19h), comme indiqué par Sud-Ouest. Au programme de cette soirée à Chaban-Delmas: une période football et une période rugby.

Yachvili, Lièvremont, Papin et Barthez aussi présents

Les bénéfices de ce match de gala iront en faveur de l’association "Un sourire, un espoir pour la vie", parrainée par Pascal Olmeta. Outre Chabal et Deschamps, d’autres grands noms seront aussi présents. Des anciens rugbymens, à l’image de Lièvrement, Yachvili, E.N’Tamack, Pelous, Servat, Califano ou Jausion, mais également des ex-footballeurs, comme Papin, Barthez, Candela, Carrière, Savidan, Vairelles ou Squilaci.

Le match, arbitré par le consultant Christian Jeanpierre, spécialiste des deux sports, ne sera pas une première puisqu’en 2019, un "match des légendes" avait déjà opposé les deux hommes. Zidane, Ibanez, Blanc ou Wenger étaient notamment présents dans l’enceinte bordelaise devant 23.000 spectateurs. L’édition 2020 de l’événement avait été annulée en raison de la crise sanitaire.

L’association ‘Un sourire, un espoir pour la vie’, fondée en 2006 par l’ancien gardien Pascal Olmeta, accompagné par Francesco Bideau, vise à "améliorer le bien-être physique et moral" des enfants hospitalisés, à travers des voyages et aides financières apportées aux hôpitaux. Le 13 septembre prochain, les enfants ne devront pas être les seuls à décrocher un sourire devant le spectacle annoncé.