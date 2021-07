JO 2021: le programme de samedi avec Picon, Lavillenie et Manaudou

Une belle journée de compétition attend la délégation tricolore ce samedi aux Jeux olympiques de Tokyo. Au programme notamment, l’entrée en lice de Renaud Lavillenie lors des qualifications à la perche. L’épreuve de judo par équipes pourrait rapporter une médaille à la France, alors que Charline Picon visera l’or après s’être assurée du podium en planche à voile. Florent Manaudou voudra créer la surprise sur 50m nage libre face à Caeleb Dressel.

Teddy Riner, déçu de sa médaille de bronze en individuel, et les autres membres de l’équipe de France de judo tenteront de rafler le titre olympique ce samedi pour la première apparition de l’épreuve par équipes aux JO. Les Bleus feront office de favoris pour l’or avec la Japon, lors d’une compétition qui débutera aux alentours de 4h du matin à Paris.

Très revanchards après avoir manqué le podium en individuel, les athlètes de l’équipe de France de triathlon voudront aussi prendre leur revanche lors du relais mixte. Championne du monde en titre, la France possède une belle carte à jouer sur cette épreuve qui lancera la journée olympique dès 00h30. L’objectif est simple: remporter la première médaille de l’histoire du triathlon aux Jeux.

Deux titres en planche à voile pour Picon et Goyard?

Championne olympique de planche à voile à Rio, Charline Picon s’est lancée dans une fantastique aventure pour les JO de Tokyo. La Française a assuré la médaille avant la dernière régate prévue ce samedi. Reste désormais à savoir de quel métal sera sa nouvelle breloque.

Si la Chine semble bien partie pour rafler l'or, la Française peut encore y croire en cas de journée fantastique. Rendez-vous à 7h30 pour la Medal Race de Charline Picon. Dans la foulée, Thomas Goyard tentera lui aussi de grimper sur la boîte. Le véliplanchiste est deuxième provisoire.

L’incertitude Lavillenie

Frustré par sa médaille d’argent acquise à Rio, Renaud Lavillenie espère prendre sa revanche et retrouver le sommet de l’Olympe. Mais d’abord, le vice-champion olympique en titre doit sortir des qualifications. Pas une mince affaire alors qu’une récente blessure à la cheville a perturbé les derniers jours de sa préparation.

En cas de qualification pour la finale, Renaud Lavillenie aura un beau duel face au phénomène Armand Duplantis. L’absence de l’Américain Sam Kendricks, positif au Covid-19, pourrait également changer la donne dans la course au podium.

Manaudou rêve d’une surprise sur le 50m

Deuxième temps des séries derrière l’intouchable Caeleb Dressel, Florent Manaudou veut prendre les courses les unes après les autres. Mais en signant son meilleur chrono de la saison, le vice-champion olympique en titre du 50m nage libre a fait mieux que se rassurer. Doté d’une belle ligne pour sa demi-finale, il peut prétendre à la finale.

Et derrière, qui sait… Tout peut arriver sur un 50m. Huit ans après son titre obtenu à Londres, l’espoir d’une nouvelle médaille olympique existe vraiment. Pour y croire, il faudra tout donner pendant les demies.

Le programme

ATHLETISME

2h : Qualification du 400m haies dame

2h30 : Qualification du disque dame (Mélina Robert-Michon)

2h40 : Qualification de la perche homme (Renaud Lavillenie, Valentin Lavillenie, Ethan Cormont)

2h50 : Qualification du 800m homme (Pierre-Ambroise Bosse à 3h14, Benjamin Robert à 3h22, Gabriel Tual à 2h58)

4h35 : Tour préliminaire du 100m homme

12h10 : Qualification de la longueur homme (Augustin Bey)

12h15 : Demi-finale du 100m dame

12h45 : Qualification du 100m homme

13h15 : Finale du disque homme

13h50 : Demi-finale du 800m dame (Renelle Lamote dans la 2e série à 14h)

14h35 : Finale du 4x400m mixte

14h50 : Finale du 100m dame

BADMINTON

2h : Quart de finale simple homme

2h : Demi-finale double dame

11h : Demi-finale simple dame

11h : Finale pour le bronze double homme

11h : Finale double homme

BASKET

3h : Phase de poule hommes (Iran-France)

6h40 : Phase de poule hommes (Italie-Nigeria)

10h20 : Phase de poule hommes (Australie-Allemagne)

14h : Phase de poule hommes (USA-République tchèque)

BOXE

4h : 1/8 de finale des mouches hommes (-52kg)

5h03 : 1/8 de finale des légers hommes (-63kg)

6h06 : Quart de finale des moyens dames (-75kg)

6h39 : Demi-finale des plumes dames (-57kg)

10h : 1/8 de finale des mouches hommes (-52kg (Billal Bennama à 10h48)

11h03 : 1/8 de finale des légers hommes (-63kg)

12h06 : Quart de finale des moyens dames (-75kg)

12h39 : Demi-finale des plumes dames (-57kg)

CYCLISME-BMX

3h10 : Run de qualification freestyle dames

4h20 : Run de qualification freestyle hommes (Anthony Jeanjean)

EQUITATION

1h30 : Dressage du concours complet individuel et par équipe (Karim Laghouag à 3h20)

ESCRIME

3h : 1/8e de finale sabre dames par équipes (Cécilia Berder, Manon Brunet, Charlotte Lembach, Sara Balzer à 4h25)

4h25 : Quart de finale sabre dames par équipes

6h40 : Demi-finale sabre dames par équipes

11h30 : Finale pour le bronze sabre dames par équipes

12h30 : Finale sabre dames par équipes

FOOT

10h : Quart de finale hommes

11h : Quart de finale hommes

12h : Quart de finale hommes

13h : Quart de finale hommes

GOLF

00h30 : Troisième jour hommes (Romain Langasque, Antoine Rozner)

GYM TRAMPOLINE

6h : Qualification hommes (Allan Morante)

7h50 : Finale hommes

HAND

2h : Phase de groupe dames (Angola-Japon)

4h : Phase de groupe dames (Monténégro-Corée du sud)

7h15 : Phase de groupe dames (Russie-France)

9h15 : Phase de groupe dames (Brésil-Suède)

12h30 : Phase de groupe dames (Hongrie-Espagne)

14h30 : Phase de groupe dames (Norvège-Pays Bas)

JUDO

4h : Elimination par équipes mixte (France en 3e rotation)

4h30 : Quarts de finale par équipes mixte

6h20 : Repêchages par équipes mixte

6h55 : Demi-finales par équipes mixte

10h : Finale pour le bronze par équipes mixte

11h20 : Finale par équipes mixte

NATATION

3h30 : Finale 100m papillon hommes

3h37 : Finale 200m dos dames

3h46 : Finale 800m nage libre dames

4h11 : Demi-finale 50m nage libre hommes (Florent Manadou, Maxime Grousset)

4h32 : Demi-finale 50m nage libre dames (Mélanie Henique)

4h43 : Finale 4x100m 4 nages mixte

RUGBY

4h : Demi-finale dames

4h30 : Demi-finale dames (France-Grande Bretagne)

10h30 : Finale pour le bronze dames

11h : Finale dames

TENNIS

5h : Finale pour le bonze simple hommes

5h : Finale pour le bronze simple dames

5h : Finale simple dames

5h : Finale pour le bronze double dames

5h : Finale pour le bronze double mixte

TIR

2h : Qualification fosse mixte

5h : Qualification 50m rifle à air 3 positions dames (Océane Muller)

6h30 : Finale fosse mixte

9h : Finale 50m rifle à air 3 positions dames

TIR A L’ARC

2h30 : 1/8e de finale individuel hommes

7h45 : Quart de finale individuel hommes

8h45 : Demi-finale individuel hommes

9h30 : Finale pour le bronze individuel hommes

9h45 : Finale individuel hommes

TRIATHLON

00h30 : Course relais mixte (Vincent Luis, Leo Bergère, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand, Leonie Periault)

VOILE

5h : Course 7 Finn hommes

5h : Course 10 49er hommes (Emile Amoros et Lucas Rual)

5h : Course 10 49er FX dames (Albane Dubois et Lili Sebesi)

5h : Course 7 Nacra 17 mixte (Quentin Delapierre-Manon Audinet)

5h55 : Course 11 49er hommes

5h55 : Course 8 Nacra 17 mixte

5h55 : Course 11 49er FX dames

6h15 : Course 8 Finn hommes

6h50 : Course 12 49er hommes

6h50 : Course 12 49er FX dames

6h50 : Course 9 Nacra 17 mixte

7h30 : Medal Race RSX dames (Charline Picon)

8h30 : Medal Race 10 RSX hommes (Thomas Goyard)

VOLLEY

2h : Phase de poule dames (Rep Dominicaine-Kenya)

4h05 : Phase de poule dames (USA-Russie)

7h20 : Phase de poule dames (Argentine-Turquie)

9h25 : Phase de poule dames (Serbie-Brésil)

12h40 : Phase de poule dames (Japon-Corée)

14h45 : Phase de poule dames (Chine-Italie)

BEACH VOLLEY

2h : Tour préliminaire hommes

2h : Tour préliminaire dames

8h : Tour préliminaire hommes

8h : Tour préliminaire dames

13h : Repêchages hommes

13h : Repêchages dames