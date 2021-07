JO 2021: une archère victime d’un malaise à cause de la chaleur

L’archère russe Svetlana Gomboeva s’est évanouie ce vendredi en marge des qualifications féminine du tir à l’arc aux Jeux olympiques de Tokyo. L’athlète de 23 ans a été victime de la chaleur étouffante sur le pas de tir.

Avec des températures atteignant facilement les 30°, la chaleur accompagnera les sportifs tout au long des Jeux oElympiques de Tokyo. Couplées à une grosse humidité, les fortes températures ont déjà fait des ravages ce vendredi lors des qualifications féminines pour l’épreuve de tir à l’arc avec le malaise de la Russe Svetlana Gomboeva. Au moment d’aller vérifier ses derniers résultats, l’athlète de 23 ans s’est écroulée, victime d’un malaise dû à la chaleur.

"Il s'est avéré qu'elle ne pouvait pas tenir une journée entière sous la chaleur, a déclaré l'entraîneur Stanislav Popov aux journalistes dans des propos rapportés par Reuters. C'est la première fois que j’assiste à cela. À Vladivostok, où nous nous entraînions auparavant, le temps était similaire. Mais l'humidité a joué un rôle ici."

Gomboeva n’abandonne pas

En course pour la qualification olympique sous la bannière neutre du CIO (la Russie étant suspendue pour dopage d’Etat), l’archère s’est effondrée sur le pas de tir tokyoïte. Les membres de son staff et plusieurs coéquipières sont rapidement venus à son secours en lui apportant des serviettes humides pour l'aider à reprendre ses esprits. Si Svetlana Gomboeva a rapidement récupéré, elle quand même été évacuée sur civière.

"Je me sens bien mais ma tête me fait très mal, a rassuré l’athlète dans un message posté ensuite sur les réseaux sociaux. Je peux et je vais tirer!"

Svetlana Gomboeva a terminé les qualifications de l’épreuve individuelle de tir à l’arc à la 45e position et participera bien aux 32es de finale du concours. D’ici-là, elle fera l’objet d’une attention toute particulière de son staff et des médecins de sa délégation. Andrei Zholinsky, médecin en chef de l’équipe olympique russe, a confirmé que l’archère avait été victime d’une insolation et qu’elle allait changer son régime alimentaire et s’hydraterait mieux pour la suite des JO.

Le malaise de la jeune sportive russe pourrait bien servir d’avertissement à tous les athlètes présents au Japon. Il ne faudra pas sous-estimer les conditions météo au Japon.