JO 2021 (VTT): une planche en bois à l'origine de la chute de van der Poel

Mathieu van der Poel explique avoir chuté lors de l’épreuve de VTT des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, ce lundi, en raison de la disparition d’une planche en bois présente lors de la reconnaissance et permettant d’amortir un saut.

Le rêve olympique de Mathieu Van der Poel s’est brisé dès le premier tour de l’épreuve de VTT, ce lundi aux JO de Tokyo 2021. Le Néerlandais, qui visait la médaille d’or, est tombé après une dizaine de minutes après un saut mal négocié depuis un rocher. Il a vite perdu l’équilibre, sa roue avant s'est plantée dans le sol et le pilote (nom des concurrents en VTT) a effectué un "soleil" avant d’atterrir sur l’épaule et la hanche droites en contrebas.

A l’issue de la course, Gerben de Knegt, sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas, a donné une raison à cette réception manquée. Lors de la reconnaissance de la course, une planche avant été installée depuis le rocher pour faciliter la descente. Elle a disparu lors de la course et cela a surpris Van der Poel qui a confirmé cette version sur Twitter, photo à l’appui.

"Je n'étais pas au courant, cette planche était là pendant la reconnaissance, a-t-il écrit en réponse à un journaliste du site néerlandais AD. J’ai seulement appris qu’elle a été retirée lors du test-event."

Il n’a pas été prévenu de la disparition de la planche

Van der Poel n'avait pas participé à ce test-event organisé en octobre 2019. Il n'a donc pas su que la planche ne figurait pas sur le tracé en configuration course. Et personne ne l'a prévenu. "Non je ne savais rien", a répondu le petit-fils de Raymond Poulidor. Il a enfoncé le clou sur Instagram. "Les gens proches de moi savent à quel point j'ai travaillé pour ça et à quel point je voulais cette victoire, a-t-il regretté. J'aurais pu parcourir ce tracé les yeux fermés mais je ne savais pas qu'ils enleveraient la rampe le jour de la course."

Interrogé sur l’état de sa hanche, Van der Poel a indiqué qu’il s’était rendu "à l'hôpital pour passer des radios". S’il a repris la course après sa chute, il a finalement abandonné au cinquième tour sans jamais avoir réussi à se mêler à la course au podium. Il confie avoir eu "trop de mal à finir".

La story de Mathieu Van der Poel sur Instagram © Capture Instagram

Une immense déception pour le coureur de 26 ans qui avait tout mis en œuvre pour décrocher ce titre olympique. Il avait notamment abandonné du Tour de France à l’issue de la première semaine qu’il avait largement animée en se parant de jaune. Son forfait prématuré avait pour but de se préparer à ces JO. Le Britannique Thomas Pidcock a été sacré devant le Suisses Mathias Flueckiger et l’Espagnol David Valera Serrano.