JO 2022: Papadakis-Cizeron, Ledeux, bobsleigh... le programme du lundi 14 février

Auteurs du record du monde sur la danse rythmique lors du programme court, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont idéalement placés pour remporter l'or à l'issue de la danse libre. Après le report des qualifications, Tess Ledeux fait son entrée en lice en slopetyle.

Enfin la bonne pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron? Après l'argent à Pyeongchang, le couple de patineurs français, en tête à la suite de la danse rythmique, où il ont battu le record du monde lors du programme court (90,83), est bien placé pour aller chercher la seule médaille qui manque à leur palmarès.

Avec près de deux points d'avance sur les Russes Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov (88,85), leurs principaux adversaires, les Français sont en position idéale pour aller chercher le Graal dans leur discipline de prédilection, la danse libre. Le duo tricolore ne passera qu'en dernier, à très exactement 5h28 si le planning est respecté. Sur cette épreuve, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron possèdent aussi le record du monde (136,58).

Tess Ledeux enfin en piste

Six jours après sa médaille d’argent en big air, la skieuse acrobatique française va faire son retour pour les qualifications du ski slopestyle cette nuit, après le report de l’épreuve en raison des fortes chutes de neige et d’un vent trop important sur la station chinoise de Zhangjiakou. La finale aura lieu dans la nuit de lundi à mardi. Après un dénouement époustoufflant sur le big air, le ski slopestyle devrait à nouveau être le théâtre d’un duel au sommet entre la star chinoise Elieen Gu, médaillée d’or en début de semaine, et Tess Ledeux. La Française a de sérieuses chances de prendre sa revanche, puisqu’elle a remporté cette épreuve du slopestyle aux X Games d’Aspen, fin janvier.

Le programme du lundi 14 février (en heures françaises)

Patinage artistique

(02h15) danse libre. Français en lice: Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (5h28)

Curling (tournoi femmes)

(02h05) 1er tour: Chine-Japon

(02h05) 1er tour: Canada-Comité Olympique Russe

(02h05) 1er tour: Etats-Unis-Corée du Sud

Bobsleigh

(02h30) Monobob femmes 3e manche. Française en lice: Margot Boch

(04h00) Monobob femmes 4e et dernière manche

Freestyle

(03h00) Slopestyle femmes Tour préliminaire. Française en lice: Tess Ledeux

Snowboard

(02h30) Big Air femmes Tour préliminaire 1re manche. Française en lice: Lucile Lefevre

(03h15) Big Air femmes Tour préliminaire 2e manche

(04h00) Big Air femmes Tour préliminaire 3e manche

Curling (tournoi hommes)

(07h05) 1er tour: Canada-Italie



(07h05) 1er tour: Danemark-Norvège



(07h05) 1er tour: Comité Olympique Russe-Suède



(07h05) 1er tour: Suisse-Grande-Bretagne

Hockey sur glace (tournoi femmes)

(05h10) Demi-finale: Canada - Suisse



(14h10) Demi-finale: Etats-Unis - Finlande

Saut à ski

(12h00) Grand tremplin par équipes hommes Finale 1re manche



(13h06) Grand tremplin par équipes hommes Finale 2e manche

Snowboard

(06h30) Big Air hommes Tour préliminaire 1re manche



(07h15) Big Air hommes Tour préliminaire 2e manche



(08h00) Big Air hommes Tour préliminaire 3e manche

Curling (tournoi femmes)

(13h05) 1er tour: Suisse-Suède

(13h05) 1er tour: Grande-Bretagne-Canada

(13h05) 1er tour: Japon-Corée du Sud

(13h05) 1er tour: Danemark-Comité Olympique Russe

Bobsleigh

(13h05) Bobsleigh à deux hommes 1re manche. Français en lice: Dorian Hauterville et Romain Heinrich

(14h40) Bobsleigh à deux hommes 2e manche