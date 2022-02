JO 2022: sur quelle chaîne suivre les Jeux de Pékin

Les Jeux olympiques de Pékin débuteront officiellement avec la cérémonie d’ouverture ce vendredi et s’achèveront le 20 février. Malgré le décalage horaire avec la Chine, toutes les épreuves seront diffusées sur plusieurs chaînes de télévision française.

Quatre après son voyage en Corée du Sud, la délégation française se rend à Pékin pour les JO d’hiver 2022. Si les premières épreuves ont déjà commencé avec notamment les qualifications des bosses pour les Français Perrine Laffont et Benjamin Cavet, les Jeux olympiques seront officiellement vendredi, après la cérémonie d’ouverture organisée dans la capitale chinoise.

>> Les JO 2022 de Pékin en direct

Pendant quinze jours, jusqu’au 20 février prochain, les athlètes du monde entier tenteront de réaliser leur rêve et de remporter une ou plusieurs médailles. Pour suivre l’intégralité des épreuves, plusieurs chaînes joueront à fond la carte olympique. Les chaînes du groupe France Télévisions les épreuves en alternance sur France 2 et France 3 entre 1h30 du matin et 16h30 ou en intégralité sur leur plateforme numérique.

Idem pour les chaînes payantes d’Eurosport. Ce sera la 1 pour les épreuves majeures et la 2 pour les sports émergents. Là encore, toutes les épreuves seront disponibles en intégralité sur la plateforme numérique du groupe.

RMC bouleverse sa grille pour les JO 2022

Et pour ceux qui ne voudraient (ou ne pourraient) pas suivre les épreuves en direct à la télévision, RMC vous propose des heures de direct à la radio. Du 4 au 20 février, à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, RMC radio officielle de Beijing 2022 se mobilise et met en place une couverture médiatique unique pour suivre toutes les épreuves des Jeux d’hiver.

Tous les jours dès 3h30, RMC bouleverse sa grille des programmes en proposant "l’Intégrale Pékin 2022". Enfin, toutes les nouvelles informations sur les JO 2022 seront à retrouver sur le site et l’app RMC Sport.