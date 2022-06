Mondiaux de natation: le phénomène Léon Marchand désigné meilleur athlète de la compétition

Double champion du monde sur 400m 4 nages et 200m 4 nages et vice-champion du monde sur 200m papillon, Léon Marchand a été désigné meilleur nageur de la compétition.

La folle semaine de Léon Marchand se conclut avec un trophée. Le Français a été désigné meilleur nageur des championnats du monde de Budapest à l’issue de la compétition, qui s'est terminée ce samedi. Le Toulousain de 20 ans a décroché deux titres sur 200m et 400m 4 nages, ainsi qu’une médaille d’argent sur le 200m papillon.

Il est monté sur le podium et a pris la pause aux côtés d’une légende, l’Américaine Katie Ledecky désignée meilleure nageuse de la compétition. La septuple championne olympique a décroché à Budapest un 19e titre mondial vendredi sur le 800m nage libre, remportant l’épreuve pour la 5e fois consécutive un record chez les femmes.

Principal pourvoyeur de médaille

Avec ses trois breloques, Léon Marchand a ramené à lui tout seul plus du tiers du contingent tricolore (8), en plus des deux médailles de Maxime Grousset (bronze sur 50m nage libre et argent sur 100m nage libre). Mélanie Hénique a remporté l'argent sur le 50m papillon, alors que Marie Wattel a ramené le même métal sur le 10m papillon. Enfin, Analia Pigrée s'est parée de bronze sur le 50m dos.

La dernière journée s'est en revanche mal terminée pour les Bleus, qui n'ont remporté aucune médaille. Damien Joly a terminé dernier de la finale du 1500m, tandis que les relais 4x100m 4 nages masculin (5e) et féminin (8e) ont terminé loin du podium.