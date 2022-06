Natation: "Je me réveille, je suis au paradis", Marchand savoure sa nouvelle médaille d’or

Léon Marchand a décroché ce mercredi sa 3e médaille aux championnats du monde de Budapest, la 2e en or, et n’a pas caché sa joie à la sortie du bassin.

Léon Marchand vit un rêve éveillé. "Depuis samedi, je me réveille je suis au paradis. Je suis trop content d'être là", a-t-il expliqué au micro de RMC Sport après son titre mondial en 200m 4 nages. Il regrettait même avoir disputé sa dernière course en individuel. "J’espère que je vais faire quelques relais", soulignait le Français.

>> Mondiaux de natation: revivez le sacre de Léon Marchand

Avant lui, un seul Français avait décroché une médaille mondiale sur 200m 4 nages : son père Xavier. "Il était vice-champion du monde en 1998, je suis champion du monde en 2022, c'est plutôt cool je l'ai battu cette fois", a souri Marchand.

"C'est juste trop kiffant"

"J'avais quand même moins de pression que sur le 400m 4 nages, je suis déjà champion du monde, c'est plus 'je kiffe' et je pense que quand je réfléchis comme ça, ça marche, a-t-il raconté. J'ai plutôt bien vécu (le fait d'être favori). C'est un stress à gérer en plus d'être à la ligne 4, il y a tout le monde qui te regarde. Mais je pense que je suis bien resté sur ma course, je l'ai pris positivement. J'étais au milieu, je voyais tout le monde, j'ai pu faire mon truc."

Devenu un personnage public en quelques jours, Léon Marchand assure pourtant que rien n’a changé pour lui. "A part les gens qui me disent qu’ils sont impressionnés. Moi ça ne change pas vraiment, à part que je me fais plus confiance. J'arrive à gérer le stress, tout ça. C'est juste trop kiffant de faire ces courses."