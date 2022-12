Coupe du monde 2022: pour le responsable du Mondial, cette édition "a changé la perception de cette partie du globe"

Dans un entretien accordé au média britannique Sky News, le responsable de la Coupe du monde au Qatar, Hassan Al Thawadi, estime que ce Mondial a contribué à "célébrer le peuple arabe, sa culture, sa tradition, son histoire" et à faire évoluer "la perception de cette partie du monde".

Dans quelques heures à peine, l'édition 2022 de la Coupe du monde de football touchera à son terme à l'issue d'une finale qui promet le meilleur entre l'Argentine et la France. Après cette ultime rencontre au stade de Lusail, le moment sera venu de mettre un voile sur ce mois de compétition qui, d'ores et déjà, a été salué par le responsable du Mondial, Hassan Al Thawadi.

"Beaucoup de supporters sont repartis avec une opinion différente", affirme le responsable du Mondial

Dans un entretien accordé ce dimanche au média britannique Sky News, le chef du tournoi a en effet tenu à saluer l'organisation de cet événement majuscule dans son pays, le Qatar. "Cela aura été une célébration du peuple arabe, de notre culture, de notre tradition, de notre histoire", a-t-il déclaré. "Les gens sont peut-être arrivés ici avec des opinions différentes. Et j'ai entendu beaucoup de gens, en particulier des Européens, dire qu'ils étaient venus soutenir l'équipe mais avec inquiétude, un peu d'inquiétude. Mais lorsqu'ils se sont engagés avec la communauté qatarienne, lorsqu'ils se sont engagés avec la communauté arabe, lorsqu'ils se sont engagés avec l'hospitalité, beaucoup d'entre eux sont repartis avec une opinion différente, un point de vue différent. Et dans cette mesure, c'était une plate-forme pour rassembler les gens d'une manière sans précédent. Cela a changé la perception de cette partie du monde, et cela nous a aussi permis de montrer le meilleur de nous."

Droits des travailleurs migrants, communauté LGBT et message humaniste...

Hassan Al Thawadi n'a pas éludé la question des souffrances et des tragédies touchant les travailleurs migrants dans l'Emirat. Le responsable du Mondial affirme que l'événement a été un catalyseur pour l'amélioration des conditions de travail et des droits du travail, avec l'instauration d'un salaire minimum par exemple. "Le pays a reconnu la nécessité de réformes, car les conditions étaient inacceptables et les lois ont été mises en place. Il existe un fonds d'assurance de soutien aux travailleurs qui se penchera sur toutes les questions relatives aux décès malheureux", a-t-il pousuivi.

Le 28 novembre dernier, il affirmait au journaliste anglais Piers Morgan que le chiffre de "400 à 500" morts de travailleurs migrants sur les chantiers liés à la Coupe du monde était le bon. Un chiffre nettement supérieur à celui évoqué jusque-là par les autorités qataries, qui avançaient "37 morts liés directement à la construction des stades".

Quant à la préoccupation des fans de la communauté LGBT, il a reconnu que "certains ont malheureusement rencontré des problèmes", surtout en début de tournoi. " Je pense que certaines personnes chargées de la sécurité ont peut-être pris une décision à l'époque pour voir ce qui était le mieux, que ce soit par crainte de tensions potentielles à l'intérieur du stade ou non."

Le proche de l'émir du Qatar a terminé son intervention avec un message résolument humaniste et ouvert sur le monde. "Je pense que la compréhension culturelle est extrêmement importante de nos jours. Nous sommes des gens d'horizons différents, qui appartiennent à des communautés différentes et qui ont des valeurs différentes. Mais je pense que nous devons être capables de trouver des moyens d'exprimer notre désaccord les uns avec les autres (...) Être en désaccord mais en respectant l'opinion de l'autre et en trouvant des moyens de se rassembler et de coexister ensemble."