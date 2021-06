Top 14: Richie Arnold de retour avec Toulouse, Kolbe à l’arrière face à La Rochelle

Le Stade Toulousain bénéficie de plusieurs retours au sein de son effectif pour la finale du Top 14 face à La Rochelle vendredi soir (20h45). Richie Arnold retrouve son frère jumeau Rory en 2e ligne, alors que Cheslin Kolbe a finalement été préféré à Médard à l’arrière. Tekori et Aldegheri renforcent le banc.

Ce n’est pas du luxe pour l’effectif toulousain, soumis à de grandes cadences depuis des semaines: le deuxième ligne australien Richie Arnold, touché en début de match (déchirure ischio-jambiers) en finale de Coupe d’Europe et absent depuis, est de retour dans le quinze de départ rouge et noir. Face à La Rochelle en finale de Top 14 ce vendredi soir, il formera l’attelage avec son frère Rory, lui aussi touché (à l’épaule), face à l’Union Bordeaux-Bègles en demi-finale à Lille, mais bon pour le service.

Thomas Ramos pour remplacer Ntamack

C’est un renfort de poids (et de hauteur, avec leurs 2,08m!) pour le pack toulousain. Du coup, cela pousse le Néo-Zélandais Jerome Kaino, qui avait dépanné à ce poste le week-end dernier, sur le banc, pour ce qui sera le dernier match de l’immense carrière de l’ancien All Black. L’effectif voit aussi le retour de Dorian Aldegheri en tant que remplaçant, préféré à David Ainu’u et celui de Joe Tekori, remis, à la place du jeune Yannick Youyoutte. Contrairement aux Rochelais, les Toulousains ont prévu six avants remplaçants, pour deux trois quarts.

Derrière, comme prévu, c’est Thomas Ramos qui va palier le forfait de Romain Ntamack à l’ouverture. La surprise du staff vient de la titularisation de Cheslin Kolbe au poste d’arrière, où il évoluait lors du titre de champion de France 2019. Il est préféré à Maxime Médard, qui lui sera sur le banc. L’Argentin Juan Cruz Mallia, auteur de l’unique essai du Stade Toulousain en finale de Coupe d’Europe, jouera à l’aile.

La composition toulousaine : Baille, Marchand, Faumuina – Ro. Arnold, Ri. Arnold – Cros, Tolofua, Elstadt – Dupont, Ramos – Lebel, Akhi, Chocobares, Mallia – Kolbe.

Remplaçants : Mauvaka, Neti, Tekori, Flament, Kaino, Balès, Médard, Aldegheri.