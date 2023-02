Irlande-France: l'essai irlandais qui aurait dû être refusé? Galthié la joue fair-play et préfère en rire

Après la défaite du XV de France ce samedi en Irlande pour la deuxième journée du Tournoi des VI Nations (32-19), Fabien Galthié est resté fair-play envers ses adversaires et l'arbitrage, malgré un deuxième essai qui n'aurait pas dû être validé.

La tête et les corps du joueurs du XV de France sont lourds ce samedi, après la défaite en Irlande lors de la deuxième journée du Tournoi des VI Nations (32-19). Un revers qui marque la fin d'une série de 14 victoires de rang pour les rugbymen tricolores, piégés par la furia irlandaise à l'Aviva Stadium de Dublin. La meilleure nation au classement IRB a eu le luxe de marquer quatre essais, dont l'un a suscité de nombreuses polémiques.

Alors qu'on joue la 21e minute, James Lowe réussit à marquer en bout de ligne de façon acrobatique malgré le retour de Damian Penaud, qui envoie le trois-quart aile en touche. Malgré un long moment à discuter avec la vidéo et une succession de plans montrant le pied droit du trois quart en dehors du terrain, Wayne Barnes a accordé l’essai.

Galthié fair-play

À froid, Fabien Galthié ne s'est pas éternisé sur l'arbitrage après la défaite de son équipe. "Que dire... il faut être fair play. Sur le moment, on voit qu'il a le pied... mais le juge de touche est à trois mètres et est là pour le voir. Il y a les images mais il manque le bon plan (il rit). Mais il sort une fois que l'essai est accordé ! Il faut être fair play même si c'est vrai qu'à ce moment-là, ce sont cinq points en moins", a soufflé le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

Malgré le premier revers de son groupe depuis un an et demi, ce dernier ne veut pas parler de coup d'arrêt. "On est venus ici pour gagner. C'est une défaite. C'est vrai que ça faisait deux ans qu'on n'avait pas perdu un match, on était sur une série de 14 victoires. La série, elle est là. Il faut aussi apprendre à vivre la défaite. On sent bien qu'elle n'est pas très appréciée dans l'équipe, ce n'est pas une amie. Mais on apprend aussi beaucoup des défaites."

Avec une victoire et un revers, le XV de France a dit adieu à son rêve de Grand Chelem mais pas celui d'un doublé. Les Bleus vont désormais pouvoir se reposer avant d'entamer la préparation du match face à l'Ecosse, le 26 février au Stade de France.