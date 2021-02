XV de France: "J’ai vu un staff très solidaire avec Galthié", assure Laporte

Bernard Laporte, président de la FFR, était l’invité du Super Moscato Show ce vendredi sur RMC. Le président de la Fédération française de rugby a écarté toute idée de tensions entre le staff de Fabien Galthié et ses joueurs, alors que la situation épidémique dans le groupe inquiète.

Le XV de France est dans la tourmente depuis le 16 février dernier, avec l'annonce par la Fédération française de rugby (FFR) d'un premier cas positif à la Covid-19 au sein du staff et du "cas suspicieux" de Fabien Galthié, au lendemain de la victoire en Irlande (15-13). Amené à commenter cette actualité épineuse ce vendredi dans le Super Moscato Show, et alors que 1t éléments en tout - joueurs et staff confondus - ont été touchés depuis, Bernard Laporte est apparu passablement agacé ce vendredi sur RMC.

Le président de la FFR, qui a pris la défense de son sélectionneur Fabien Galthié - suspecté d'avoir brisé la bulle sanitaire - et réclamé un rapport pour déterminer s'il "a enfreint les règles", a martelé que l’ambiance reste bonne au sein du groupe, pourtant isolé après cette vague épidémique.

"Je sais qu’il a fait une réunion de staff avec eux, j’imagine qu’il leur a parlé"

Cet épisode peut-il finir par créer une vraie scission entre le staff et les joueurs dans le groupe France? "Ce matin, j’ai vu des joueurs très remontés, (il se reprend ndlr) très décidés, contents que les choses aient bien été gérées, a rassuré Laporte sur RMC. Pour ceux que j’ai pu avoir au téléphone ou approcher, alors que certains étaient en haut de la tribune quand je leur parlais, j’ai vu un staff très solidaire avec son sélectionneur, Fabien Galthié. Je dis bien très solidaire."

Alors que le patient zéro n’a toujours pas été désigné, Laporte a regretté qu’il y ait "99,9% de chances que le virus soit entré malheureusement par l’intermédiaire d’un joueur à VII (qui s’entraînait avec les Bleus alors qu’il était en période d’incubation, ndlr)." Tancé depuis le début de ce feuilleton, Fabien Galthié a-t-il parlé à ses joueurs à ce sujet depuis? "Je ne sais pas, je ne vis pas avec eux, a poursuivi le dirigeant. Mais je sais qu’il a fait une réunion de staff avec eux, et j’imagine qu’il leur a parlé."

Un peu plus tôt ce vendredi, la FFR avait annoncé que tous les tests effectués jeudi par les joueurs du XV de France étaient négatifs. Une bonne nouvelle même si cela ne changera rien au report du match face à l'Ecosse, initialement prévu dimanche. Hormis les joueurs contaminés, les internationaux français ont pu regagner leur domicile par transport individuel ce matin.