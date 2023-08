France-Ecosse: les Bleus veulent réagir avec les cadres

A moins d'un mois de la Coupe du monde de rugby qui se jouera en France, les Bleus vont tenter de prendre leur revanche contre l'Écosse, ce samedi soir, à Saint-Etienne (21h05), une semaine après avoir été défaits par le XV du Chardon. Pour cela, l'équipe de France pourra compter sur le retour de ses cadres.

Trois matchs. Trois écheances avant le match d'ouverture de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre. Ce samedi, à 21h05, les Bleus affrontent pour la deuxième fois l'Écosse, adversaire contre lequel le XV de France (avec une équipe remaniée) s'est incliné la semaine dernière (25-21).

Pour ce second acte, Fabien Galthié peut compter sur le retour des cadres : le capitaine Antoine Dupont, Gaël Fickou, Romain Ntamack, Julien Marchand ou encore Grégory Alldritt. Cette composition d'équipe se rapproche de celle qui sera alignée contre les All Blacks dans moins d'un mois.

Antoine Dupont se méfie de l'Écosse

Vendredi, Antoine Dupont s'est exprimé en conférence de presse, et a rappelé qu'il faudra bien compter sur l'Écosse lors de la Coupe du monde: ''Ils ont une poule compliquée, mais ça sera un réel prétendant pour arriver aux phases finales. Ils pratiquent un rugby ambitieux depuis plusieurs saisons mais aussi, ils savent être pragmatiques et gagner les matchs avec différents scénarios et différents contextes. C'est une très bonne équipe qui nous a vaincu plusieurs fois.''

Après ce test contre l'Écosse, le XV de France disputera encore deux matchs amicaux : un contre les Fidji le samedi 19 août et un autre l'Australie le dimanche 27 août, afin d'être prêt pour le choc contre les All Blacks le 8 septembre.

"Ce match est dans la continuité de ce qu'on fait depuis de longues semaines", a assuré Ibanez à la veille de ce nouveau duel. "On a la volonté de multiplier les expériences face à différents rugby: une équipe de l'hémisphère Nord sur un match aller-retour et, ensuite, un rugby un peu différent avec des adversaires qui se profilent, les Fidji et l'Australie. On veut s'imprégner de différentes cultures, de différentes stratégies pour que notre groupe soit le plus prêt possible au moment de la compétition", a ajouté l'ancien talonneur international.

Lors de la Coupe du monde, les Bleus affronteront donc la Nouvelle-Zélande, mais aussi l'Italie, l'Uruguay et la Namibie pendant de la phase de groupes.