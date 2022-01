XV de France: "Ambitieux" pour les VI Nations, Galthié donne quelques pistes sur les Bleus de 2022

En déplacement en Ardèche, Fabien Galthié a livré ce mardi sa première conférence de presse depuis la victoire face à la Nouvelle-Zélande. Le sélectionneur du XV de France a exprimé ses ambitions pour le tournoi des VI Nations, tout en revenant avec émotion sur le succès historique face aux All Blacks.

Émotion, ambition et progression. Fabien Galthié était ce mardi soir au FCTT, FC Tain Tournon Rugby, club de l'Ardèche qui évolue en Fédérale 2 pour y animer un entrainement de l’équipe sénior. Le sélectionneur du XV de France tenait à cette occasion sa première conférence de presse depuis la victoire face aux All Blacks le 2 novembre dernier au stade de France (40-25). Il en a profité pour aborder tous les thèmes d'actualité et s'est déjà projeté sur le prochain tournoi des VI Nations avec détermination et une petite idée derrière la tête.

"Un moment suspendu dans le temps, merveilleux"

L'ancien coach du MHR ou du RCT est avant tout revenu sur la très grande victoire des Bleus. "Une très belle soirée, ce n’est pas sans émotion que j’y repense, comme un moment suspendu dans le temps, un moment merveilleux, se remémore-t-il. Nous l’avons vécu et partagé dans ce stade de France qui était particulier, je ne l’ai jamais connu comme ça".

"Avant le match, nous nous étions dit que cela ne remettrait pas (notre travail) en cause car nous avions fait ce que nous pouvions faire de mieux car nous étions cohérents et justes mais que si nous gagnions, il ne faudrait pas prendre le ‘boulard’, ajoute-t-il. Ce résultat et le contenu sont le fruit d'un travail engagé depuis deux ans et vingt matchs. Il est clair que nous avons besoin de gagner. Il est clair que l'équipe de France doit gagner".

Pour l’année à venir, il souhaite "continuer sur cette dynamique", notamment en vue du tournoi des VI Nations qui démarre le 6 février prochain face à l’Italie. "Nous avons progressé à tous les niveaux et nous avons encore des marges de manœuvre. Nous sommes ambitieux pour le tournoi, explique-t-il, avant de se projeter sur la deuxième partie de saison. Et aussi pour les matchs qui nous emmènent au Japon et la tournée de novembre où nous jouerons l'Afrique du sud, l'Australie et un adversaire du deuxième tiers. Nous entendons cette injonction ‘il faut gagner le tournoi'. Il y a deux ans, quand j'ai pris le poste, on me disait ‘bon courage’. Il y a une évolution dans les attentes et c'est très positif. Nous voulons et nous pouvons gagner les compétitions dans lesquelles nous allons nous engager. Le choix est d'arriver en 2023 avec une équipe avec un vécu commun et une continuité".

Une liste de 42 communiquée une semaine avant le rassemblement

Fabien Galthié en a profité pour annoncer une liste de joueurs susceptibles d'être dans les 42 présents le 23 janvier prochain pour la préparation du premier match. "Deux semaines après le match contre les All Blacks, nous avons refait un groupe de 75 joueurs, cinq à six par poste, explique-t-il. Il apparaît de nouveaux joueurs, je ne dirais pas des OVNI qui sont passés par des filières différentes des centres de formation, comme des clubs de Fédérale ou de Nationale avant d'être aspirés par le haut niveau avec des parcours différents".

Avant d’annoncer le programmer qui attend le XV de France pour la fin du mois: "La première liste que l’on communiquera sera de 42 joueurs, la semaine précédant le rassemblement à Carpiagne, un camp qui appartient la Légion étrangère et l’on s’entraînera à Aubagne (Bouches-du-Rhône)." Le coach français a dévoilé des premiers noms, parmi lesquels "quelques joueurs que vous connaissez mais qui ne sont jamais apparu dans les 42", à savoir Lavault, Haddad, Tanga, Boudehent, Miquel, Coly, Berdeu, Favre, Etien, et Dumortier.

Dupont restera capitaine

Interrogé au sujet d’Antoine Dupont, récemment élu meilleur joueur du monde, Galthié a annoncé qu’il restera capitaine en l’asbence de Charles Ollivon, qui ne sera pas rétabli pour le tournoi. "(Son sacre) rejaillit sur l’ensemble du rugby français. On se dit que c’est possible d’avoir un joueur français reconnu parmi les meilleurs. Notre équipe, c’est aussi possible qu’elle soit reconnue parmi les meilleures, voire la meilleure, sourit-il. C’est aussi une émulation".

"Ce match contre les All Blacks entre dans les grandes victoires, conclut-il au sujet de l’exploit de novembre. Mais cela nous a donné de l'espoir. Pour le moment, nous sommes en position de vouloir gagner un titre et nous souhaitons, nous voulons gagner". Ce pourrait être le cas le 19 mars prochain, à l’issue d’un Crunch au stade de France, là où le XV de France avait gagné son dernier tournoi, face à ces mêmes Anglais.