XV de France: les neuf déçus de la liste pour le Mondial remis à la disposition de leurs clubs

Les neuf déçus de la liste des 33 pour la Coupe du monde 2023 ont été libérés ce mercredi par le staff du XV de France. Les joueurs ont été remis à la disposition de leurs clubs et retrouveront le Top 14 ce week-end.

Neuf joueurs qui se trouvaient avec le XV de France vont être remis à la disposition de leurs clubs alors que le Top 14 a repris ses droits le week-end dernier. Ce mercredi, deux jours après l'annonce de la liste des 33 joueurs pour la Coupe du monde, le staff des Bleus a libéré plusieurs réservistes.

La France jouera son dernier test-match dimanche face à l'Australie

Dans un communiqué, le XV de France a donné le nom de neuf joueurs afin de respecter "le cadre de la convention" signée entre la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR). La sélection nationale se trouve actuellement en stage de préparation à Capbreton.

Bastien Chalureau et Florian Verhaeghe vont retrouver Montpellier. Le LOU récupère Dylan Cretin et Ethan Dumortier, qui pourront jouer face à la Rochelle ce samedi. De leur côté, les Maritimes auront à nouveau leur troisième-ligne Yoan Tanga et leur arrière Brice Dulin. Le demi de mêlée Baptiste Serin sera lui disponible pour Toulon lors du match contre Bayonne. Enfin, le centre Emilien Gailleton (Pau) et le pilier Thomas Laclayat (Racing 92) rejoignent aussi leur club.

Dimanche (17h45), au Stade de France, les Bleus de Fabien Galthié joueront leur dernier test-match avant le Mondial face à l'Australie. En cas de blessure d'un joueur figurant sur la liste des 33, l'un des 12 réservistes pourrait être convoqué en remplacement. Le 8 septembre prochain, le XV de France lancera sa Coupe du monde 2023 à domicile lors d'un choc face à la Nouvelle-Zélande.