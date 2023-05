ATP: Djokovic ressent de la "gratitude" pour Nadal et Federer mais n'a jamais été "ami" avec eux

Dans un entretien au Corriere della Sera, en marge du Masters 1 000 de Rome, Novak Djokovic a abordé ses relations en dehors des courts avec Roger Federer et Rafael Nadal. Pour le Serbe, être ami avec ses rivaux n'est pas possible.

Une amitié difficile. Dans un entretien au Corriere della Sera, Novak Djokovic s'est confié sur ses relations en dehors des courts avec Roger Federer et Rafael Nadal, ses deux plus grands rivaux en carrière. Le Serbe, actuellement engagé au Masters 1 000 de Rome, s'est montré plutôt franc.

"Je n'ai jamais été proche de Federer"

Plus jeune que Roger Federer (41 ans), Novak Djokovic (35 ans) a néanmoins livré de nombreuses batailles contre le Suisse, à l'image de la finale mythique à Wimbledon en 2019. "Nous n'avons jamais été amis, entre rivaux ce n'est pas possible, mais nous n'avons jamais été ennemis, a confié l'homme aux 22 tournois du Grand Chelem. J'ai toujours eu du respect pour Roger, c'était l'un des plus grands de tous les temps. Il a eu un impact extraordinaire, mais je n'ai jamais été proche de lui."

Au total, Djokovic et Federer se sont affrontés 50 fois - avec un bilan de 27 victoires à 23 pour le Serbe - soit le deuxième affrontement le plus joué de l'ère Open derrière celui entre le Serbe et Rafael Nadal. "Il n'a qu'un an de plus que moi. Au début nous sommes allés dîner ensemble, deux fois. Mais même avec lui, l'amitié est impossible, a fait savoir l'actuel numéro 1 mondial sur l'Espagnol. C'est grâce à lui et à Federer que j'ai grandi et que je suis devenu ce que je suis. Cela nous unira pour toujours, je ressens une grande gratitude envers eux."

"J'ai plus vu Nadal que ma mère au cours des 15 dernières années"

De leur côté, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont joué face à face à 59 reprises et là encore le bilan est à l'avantage pour "Nole" même si le Majorquin mène dans les oppositions en Grand Chelem (11 à 7). "Nadal fait partie de ma vie, au cours des 15 dernières années, je l'ai vu plus de fois de ma mère", s'est amusé "Djoko".

L'année dernière, Rafael Nadal avait battu Novak Djokovic lors des quarts de finale de Roland-Garros, soit le dernier match entre les deux hommes. Vainqueur de l'Open d'Australie en début d'année, le Serbe n'est pas sûr encore d'avoir une revanche, dans la mesure où Nadal s'est blessé lors du premier Majeur de l'année et n'a plus rejoué depuis.