Tennis: Djokovic pourra participer à l’US Open après la levée des restrictions

Les Etats-Unis vont mettre fin à l’obligation d’être vacciné contre le covid pour l’entrée sur leur territoire des voyageurs étrangers. Ce qui permettra à Novak Djokovic, opposé à la vaccination, de participer à l’US Open (28 août-10 septembre).

Novak Djokovic pourra participer au prochain US Open (28 août-10 septembre). A partir du 12 mai, le Serbe, opposé à la vaccination contre le Covid, pourra entrer et circuler librement aux Etats-Unis. Les États-Unis vont en effet mettre fin à l’obligation de vaccination contre le covid pour les voyageurs étrangers et les travailleurs fédéraux le 11 mai, lorsque l'urgence de santé publique liée au coronavirus prendra fin, a annoncé lundi la Maison Blanche.

Cette nouvelle va permettre au numéro un mondial de revenir sur les terres de l’Oncle Sam après avoir été privé de plusieurs tournois en Amérique du Nord depuis 2022. Il avait notamment la dernière édition de l’US Open (qu'il a remporté trois fois) mais aussi la récente tournée de mars à Indian Wells et Miami.

Djokovic avait également été expulsé d’Australie en janvier 2022 alors qu’il s’y était rendu pour disputer le premier Grand Chelem de l’année. En l’absence de dérogation, il avait été placé en centre de rétention avant d’être invité à quitter le pays après plusieurs jours de scandale. L’assouplissement des règles australiennes lui a permis d’y revenir en janvier dernier et de remporter son dixième titre à Melbourne.

Le Serbe reste sur deux éliminations prématurées sur terre battue au Masters 1000 de Monte-Carlo (8es de finales), et à Banja Luka (quarts de finale). "J'espère être prêt pour Roland-Garros", a-t-il lancé. Il a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid cette semaine alors que sa participation au Masters 1000 de Rome (10-21 mai) est encore incertaine.