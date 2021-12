Djokovic participera à l'ATP Cup, bon signe pour l'Open d'Australie

Novak Djokovic a été retenu dans l'équipe de la Serbie pour participer à l'ATP Cup qui aura lieu en Australie en janvier, quelques jours avant le premier Grand Chelem de la saison à Melbourne, où sa participation est encore incertaine.

Le numéro un mondial Novak Djokovic a été sélectionné dans l'équipe serbe pour l'ATP Cup qui ouvrira la saison de tennis à Sydney en janvier, ont annoncé les organisateurs mardi, mettant fin aux interrogations sur sa venue en Australie.

Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem avait laissé planer le doute sur sa participation à l'Open d'Australie en janvier, refusant de dire s'il était vacciné, mais il figure sur la liste de l'équipe serbe au moment du tirage au sort de l'ATP Cup qui précédera le tournoi de Melbourne en début d'année 2022.

Cela augure peut-être sa participation au premier Grand Chelem de l'année, même s'il a encore laissé planer le doute la semaine dernière après l'élimination de la Serbie en demi-finales de la Coupe Davis. "Je vais essayer d'utiliser les prochains jours pour récupérer, me reposer et oublier le tennis, a indiqué le numéro un mondial en conférence de presse. Je suis vraiment fatigué de cette saison et de toute cette année. Je comprends que vous vouliez des réponses sur où et comment je vais commencer la saison, mais on verra ce que nous réserve le futur. Je ne peux pas vous donner une date, mais évidemment l'Open d'Australie arrive vite, alors vous saurez très bientôt."

"Bien sûr qu'il voudrait de tout son coeur y aller, avait déclaré quelques jours plus tôt le père du numéro un mondial, Srdjan Djokovic, à la chaîne serbe Prva TV. Parce qu'il est un sportif et parce qu'il y a là-bas beaucoup de nos compatriotes, la diaspora, qui seraient ravis de voir Novak. Mais je ne sais vraiment pas si ça se passera. Probablement pas dans ces conditions, avec ce chantage et alors que c'est fait de cette façon. Je ne ferais pas ça comme ça, et il est mon fils, alors vous pouvez en tirer les conclusions."