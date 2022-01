Open d'Australie: la finale Nadal-Medvedev perturbée par l’entrée sur le court d’un manifestant

Au milieu du deuxième set de la finale messieurs de l'Open d'Australie entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev ce dimanche, un individu a pénétré sur la Rod Laver Arena pour protester contre la détention des réfugiés dans le pays.

La finale de l'Open d'Australie entre Rafael Nadal et Daniil Mevedev a été brièvement interrompue pendant le deuxième set en raison de l'intrusion d'un individu sur le court de la Rod Laver Arena. Alors que l'Espagnol s'apprêtait à servir pour sauver une balle de break dans le neuvième jeu de cette deuxième manche, la sécurité s'est empressée d'évacuer une personne qui avait sauté des tribunes sur le court, du côté de Medvedev.

L'intrus portait une bannière sur laquelle on pouvait lire "abolir la détention des réfugiés", un message similaire à celui figurant sur une bannière déployée lors de la finale de l'Open d'Australie 2015.

>> Suivez la finale entre Nadal et Mevedev en direct

Une question au coeur des débats en Australie

La question de la détention des réfugiés a fait l'objet d'un examen spécifique en Australie ce mois-ci, après la détention de Novak Djokovic dans le même hôtel de Melbourne qu'un certain nombre de demandeurs d'asile de longue date. A la suite de cet incident, Daniil Medvedev a réussi à débreaker le numéro 6 mondial, avant de s'imposer au tie-break alors qu'il était mené 4-1 puis 5-3 dans la deuxième manche.



Les deux finalistes ont chacun leur objectif en tête pour cette finale. Nadal est en quête d'un 21e titre du Grand Chelem, son second à Melbourne (après 2009). De son côté, le Russe peut devenir numéro 1 mondial en cas de succès et s'adjugerait son deuxième Majeur consécutif après l'US Open l'été dernier.