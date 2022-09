Retraite de Federer: Djokovic évoque "plus d'une décennie de moments et d'affrontements incroyables"

Par un long message posté sur son compte Instagram, Novak Djokovic prend la parole au lendemain de l'annonce de la retraite de Roger Federer. "C’est un honneur de te connaître sur et en dehors des terrains", dit le joueur serbe.

Novak Djokovic aura mis le temps mais il écrit à son tour quelques lignes pour saluer le départ de Roger Federer, qui prendra sa retraite au terme de la Laver Cup, fin septembre. 24 heures après l'annonce fracassante du Suisse, le Serbe sort du silence et publie un message sur son compte Instagram, accompagné de plusieurs photos.

"Roger c’est dur de faire face à ce jour et de mettre des mots sur tout ce que nous avons partagé ensemble, déclare l'actuel 7e joueur mondial. Plus d’une décennie de moments incroyables et de batailles à repenser. Ta carrière a donné le ton de ce que signifie atteindre l’excellence et dominer avec intégrité et équilibre".

"Je sais que ce nouveau chapitre te réservera des choses incroyables"

Entre 2006 et 2020, les deux hommes se sont affrontés à 50 reprises sur le circuit, pour 27 victoires à 23 en faveur de Djokovic. Cinq de ses duels ont eu lieu en finale de Grand Chelem, le dernier donnant lieu à un scénario fou à Wimbledon en 2019 où Federer manque deux balles de match et s'incline au tie-break décisif en près de cinq heures de jeu (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12).

"C’est un honneur de te connaître sur et en dehors des terrains, et pour de nombreuses années à venir, poursuit 'Nole'. Je sais que ce nouveau chapitre te réservera des choses incroyables. Mirka, les enfants, tous tes proches et les fans de Roger ont encore beaucoup à attendre. De notre famille à la vôtre, nous vous souhaitons beaucoup de joie, de santé et de prospérité à l’avenir. Au plaisir de célébrer tes réussites et de te voir à Londres". Dans quelques jours, les deux hommes pourraient s'y échanger leurs dernières balles, avant que le Suisse ne range sa raquette.