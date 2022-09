Tennis: Federer, Nadal, Djokovic… alors, qui est le plus grand joueur de tous les temps?

Le Suisse vient d’acter sa retraite, et un tour de plus à ce débat: qui de Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic est le GOAT du tennis, le "Greatest of all times" ("Plus grand de tous les temps")? Eléments de réponse pour un questionnement aussi sempiternel qu’insoluble. Que seul le sentimentalisme peut être à même de trancher.

C’est l’éternel débat qui tord les amoureux de la petite balle jaune. Cette question pour un champion à laquelle on vous laissera trouver votre propre réponse, selon votre sensibilité (est-il possible seulement d’y apporter une conclusion juste ?). Mais à laquelle on va tenter d’apporter quelques lignes de comparaison. Cette histoire restera de toute façon à jamais sans fin, tant ces trois-là auront régné – et peuvent le faire encore – sur leur sport depuis le début du siècle.

Roger Federer, esthète et pionnier

Le bon. Roger Federer restera à coup sûr le numéro 1 des cœurs. Parce qu’il est le premier qui ait débarqué dans nos vies. Parce que c’est celui qui part forcément un peu trop tôt. Un monument probablement né aux yeux du monde à 19 ans, au sortir d’une confrontation de légende face à Pete Sampras en huitièmes de finale de Wimbledon, en 2001. L’Américain injouable trébuchera face à ce gamin suisse pour la première fois en 32 matchs.

Le point de départ d’une carrière maintenue au sommet jusqu’à 41 ans par un gagneur invétéré doté d’une classe inouïe, esthète par excellence de son sport. "Rodgeur" remportera son premier Majeur londonien deux ans plus tard. Y ajoutera dix-neuf titres du Grand Chelem, le dernier en date en 2018 en Australie, devenant le premier joueur à décrocher 20 Majeurs dans l’histoire. Maître du gazon et du dur, recordman du nombre de succès dans son jardin de Wimbledon et numéro un mondial durant plus de 300 semaines, Federer a laissé une trace indélébile sur la petite balle jaune, toujours fouettée avec amour. C’est également un athlète exceptionnel, à l’hygiène de vie exemplaire, qui n’a connu sa première blessure qu’à plus de 35 ans en… donnant le bain à ses filles.

Palmarès : 103 titres dont 28 en Masters, et 20 en Grand Chelem avec 6 Open d’Australie (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), 1 Roland-Garros (2009), 5 US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) et 8 Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017). 1 Coupe Davis en 2014, 1 médaille d’argent aux JO 2012. Numéro 1 mondial durant 310 semaines.

Rafael Nadal, la force pure

La brute. Rafael Nadal est, pour le commun des mortels, avant tout un bras gauche destructeur. La puissance à l’état pur, la haine de la défaite poussée à son paroxysme, une hargne à toute épreuve. Des qualités de battant infaillible et de bosseur hors-pair qui ont fait de l’enfant de Manacor le premier irrévérencieux à réussir à faire tomber le maître suisse en son jardin londonien, en 2008 lors de l’une des passe d’armes les plus mythiques du tennis. Le premier d’une longue liste tout au long d’une carrière indissociable de son meilleur ennemi. Un exploit exceptionnel au sens premier du terme, tant Federer y survolait le reste du monde – cinq couronnements consécutifs de 2003 à 2007.

Mais c’est bien en franchissant les Pyrénées que l’Espagnol est venu écrire sa légende. Sur la terre ocre d’Auteuil, Nadal est un ovni qu’aucun humain ou presque (Federer 2009, Wawrinka 2015, Djokovic 2016 et 2021) n’a été en mesure de destituer depuis sa toute première participation au tournoi parisien en 2005, à seulement 19 ans. C’est à Roland-Garros que "Rafa" a obtenu 14 de ses 22 Majeurs, plus haut total dans l’histoire du tennis atteint avec fracas en juin dernier. Seul joueur à avoir été numéro un mondial lors de trois décennies différentes (2000, 2010 et 2020), le destructeur espagnol fait preuve d’une longévité exceptionnelle. Même embetté par son physique en fin de carrière (36 ans), comptez sur lui pour mener au plus haut son record de joueur le plus titré du circuit masculin.

Palmarès : 92 titres dont 36 en Masters, et 22 en Grand Chelem avec 2 Open d’Australie (2009, 2022), 14 Roland-Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022), 4 US Open (2010, 2013, 2017, 2019), 2 Wimbledon (2008, 2010). 4 Coupe Davis en 2004, 2009, 2011 et 2019, 1 médaille d’or en simple aux JO 2008. Numéro 1 mondial durant 209 semaines.

Novak Djokovic, perturbateur et talentueux

Le (gentil) truand. Celui venu pour mettre la pagaille dans cette idylle, ce monopole hispano-suisse. Si on n’a jamais détesté aimer Federer, d’aucuns ont aimé détester Novak Djokovic. Le Serbe de 35 ans souffre depuis toujours d’une image bien moins favorable que ses deux compères. C’est un homme à deux visages, si justement surnommé "Djoker". Aussi talentueux que perfectionniste, aussi batailleur que déroutant, le prodige de Belgrade a les dents longues, très longues, son profil aussi complet sur le plan mental que physique le lui permet. Ce champion contesté se montre capable de coups de sang comme de décisions controversées, mais trouve sa force dans cette adversité qui le suit depuis ses débuts.

Après avoir lancé petit à petit la machine (trois années séparent ses deux premiers Majeurs, l’Open d’Australie 2008 et 2011), Djoko atteint sur le tard le mont Olympe du tennis – numéro un mondial à 24 ans. Depuis, il ne l’a plus quitté que très ponctuellement, le droitier serbe devenant au fil de ses succès en Majeurs, notamment à Melbourne où il est le plus titré (9), le recordman absolu de semaines passées en roi du circuit (373). Une marque qui veut dire beaucoup, et qui risque de tenir un bon paquet de temps. Djokovic l’ambitieux a voulu inscrire son nom dans la légende, il y est parvenu au milieu de l’un des trios les plus iconiques de l’ère Open. Qui est devenu ce qu’il est un peu – beaucoup – grâce à sa rivalité.

Palmarès : 88 titres dont 38 en Masters, et 21 en Grand Chelem avec 9 Open d’Australie (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021), 2 Roland-Garros (2016, 2021), 3 US Open (2011, 2015, 2018), 7 Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022). 1 Coupe Davis en 2010, 1 médaille de bronze en simple aux JO 2008. Numéro 1 mondial durant 373 semaines.