Roland-Garros: la programmation de Djokovic-Nadal en soirée divise les supporters

Les détenteurs de billets en soirée seront les uniques chanceux à vivre au plus près le choc entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, ce mardi, en quart de finale de Roland-Garros. Ce 59e duel est particulièrement attendu entre le Serbe, n°1 mondial, et l’Espagnol, treize fois vainqueur à Paris. Pour ceux qui ont un billet en journée, c’est la douche froide.

"Je ne savais pas, je viens de l’apprendre, je pensais que ce match allait être en journée", lâche, déçu, Federico, un italien fan de Rafael Nadal en comprenant que son quart de finale face à Novak Djokovic aura lieu ce mardi soir à Roland-Garros. "C’est un coup dur. On paye 150 euros, on veut regarder Djokovic-Nadal, mais c’est comme ça". Avec son billet en session de jour, Federico, qui vient pour la 10e fois à Roland-Garros, se contentera de voir Carlos Alcaraz, un joueur qu’il aime bien: "C’est un beau match, j’adore Alcaraz mais regarder Nadal-Djoko, c’est différent, il y a l’histoire, je suis déçu". Et double peine pour lui, comme pour John, supporter de Rafa: "Avec le gros match qu’il a fait contre Felix Auger-Aliassime, plus la session de nuit, à mon avis, il est outsider malheureusement, mais allez Rafa", s’enthousiasme John. Dans le clan Nadal, forcément cette nouvelle passe mal.

Carlos Moya, entraîneur de l’Espagnol, au micro de RMC Sport: "Je ne parlerais pas de manque de respect. Ici à Roland-Garros, Rafa a du crédit, il a gagné treize fois le tournoi et s’il a une requête, tu devrais l’écouter. Il fait partie de l’histoire de Roland-Garros, on sait que personne n’est plus grand que Roland-Garros, personne n’est plus grand que les tournois du Grand-Chelem, mais à la fin c’est une question de business et nous comprenons". Réponse de l’équipe de Djokovic par le biais de son entraîneur, Goran Ivanisevic: "Oui, je sais, le clan de Nadal n'est pas très content. Novak, lui, est satisfait. Mais bon, l’important c’est de bien jouer, que ce soit dans l’après-midi ou en soirée. C’est évident que Rafa va être ultra motivé. Il sera prêt à lutter pendant dix heures s’il le faut. Content ou pas content, il sera prêt."

"Roland Garros normalement, c’est sur France Télévision"

Dans les allées de Roland-Garros, cette programmation est un sujet de discussion. Olivier et Thierry, assis à l’ombre pour déjeuner, échangeaient à ce propos. "Je comprends ce choix si on se place du point de vue des diffuseurs mais pour les supporters, je ne trouve pas ça normal. Pour moi, je pense que ça devrait être tout public donc l’après-midi", lâche Olivier. Tous les deux n’ont pas de billet pour demain. Tout comme Michael: "Roland-Garros, normalement, c’est sur France télévision, sur les chaines gratuites pour être accessible à tout le monde". Pour autant, lui, supporter de Novak Djokovic, est content de cette programmation: "Ceux comme moi qui travaillent vont pouvoir le regarder". Et le regarder même gratuitement à la télévision puisqu’Amazon a annoncé qu’il serait "accessible gratuitement et sans restriction, en France".

Et puis, il y a ceux qui sont heureux. Ceux qui sont détenteurs d’un billet demain pour la night session. Pour eux, pas question de manquer un tel événement. Xavier a un billet pour la journée et pour la soirée: "Au moment où j’ai acheté les tickets, on ne savait pas qu’il y aurait ce match. Tant mieux pour moi. Je comprends qu’il y ait des gens malheureux ou mécontents. Mais cette place, je ne la revendrai pas, je veux voir le match". Pascal, amateur de tennis, a cette chance aussi. "Je vais en profiter avec ma femme. Je suis très content et je ne lâcherai pas ma place, même si j’y vais pas". Dans leurs affrontements, Novak Djokovic a l’avantage, 31 victoires. Mais sur terre, Nadal domine avec 18 rencontres gagnées contre 8 pour le Serbe.