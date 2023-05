Roland-Garros: "Je pense que 2024 sera ma dernière année", Nadal fixe le moment de sa retraite

Ce jeudi en conférence de presse, Rafael Nadal a annoncé non seulement son forfait pour le prochain tournoi de Roland-Garros, mais aussi fixé une date quant à sa future retraite. Selon ses mots, 2024 sera sa dernière saison sur le circuit profesionnel.

La triste annonce - hélas attendue - est tombée ce jeudi: Rafael Nadal, vainqueur à 14 reprises à Paris, sera forfait pour l'édition 2023 de Roland-Garros. Alors que le tournoi du Grand Chelem débute dans 10 jours, le Majorquin n'a toujours pas récupéré de sa blessure au psoas-iliaque gauche contractée en début d'année à l'Open d'Australie, tout du moins pas suffisamment pour être présent cette année Porte d'Auteuil.

"Je n'ai pas l'intention de continuer à jouer pendant les prochains mois", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux de son Académie à Manacor. "Ces dernières années, bien que les résultats aient été satisfaisants, au niveau du travail quotidien à l'entraînement les années qui ont suivi la pandémie ont été très difficiles", a-t-il ajouté.

"2024 sera, je pense, ma dernière année"

Surtout, "Rafa" a livré des premiers éléments sur un moment fatidique, à savoir sa retraite. À 36 ans, nul doute que les plus belles années de l'Espagnol sont derrière lui, et que Nadal a déjà construit sa légende - notamment à Roland-Garros - s'établissant comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Mais les pépins physiques à répétition et la fatigue mentale se sont accumulés au fil des saisons, ce que l'ogre de l'ocre a confirmé.

"Ce furent des années difficiles, même si les victoires le masquent. Je suis en train de faire le point. À ce stade, je ne suis pas préparé pour pouvoir concourir au niveau dont j'ai besoin. Je dois mettre de côté ma carrière sportive. Je vais essayer de régénérer mon corps. Je ne vais pas fixer de date de retour. Quand je serai prêt, j'essaierai d'être là. La Coupe Davis, en fin d'année, peut être un objectif. Et essayer d'affronter l'année prochaine avec des garanties dans ce qui sera, je pense, ma dernière année."

Nadal aimerait disputer les JO à Paris

Si la date de son retrait du circuit n'est pas fixée, toujours est-il que Rafael Nadal se fixe des objectifs pour 2024, à commencer par une participation à "son tournoi" du Grand Chelem à Paris. Les Jeux olympiques dans la capitale française figurent aussi sur son agenda : "J'aimerais jouer les tournois qui sont importants pour moi l'année qui vient et les JO le sont, mais pour l'instant je ne sais pas."

En tout cas, le Majorquin prévient : "je me suis efforcé à ce que la fin de ma carrière ne soit pas celle-là, lors d'une conférence de presse. Je vais lutter de toutes mes forces pour que ma retraite ne se passe pas de cette manière."