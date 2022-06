Roland-Garros: le "Roi Soleil", la presse internationale en extase pour Nadal

Vainqueur de son 14e Roland-Garros ce dimanche, le 22e Grand Chelem de sa carrière, Rafael Nadal a écrit un peu plus une nouvelle page de son immense carrière et ce, malgré une douleur persistante au pied gauche.

La presse espagnole est en fusion au lendemain du 14e titre de Rafael Nadal à Roland-Garros, après sa nette victoire face à Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0) puisqu'aucune Une n'échappe à l'homme aux 22 Grands Chelems de l'autre côté des Pyrénées. "Rafael XIV, le Roi Soleil", titre le quotidien As, accompagnée des 14 photos victorieuses du taureau de Manacor depuis 2005.

"Les étoiles se sont alignées à Roland Garros pour permettre à Rafa Nadal de triompher dans un lieu où il n'était pas le bienvenu au départ et où il est désormais seigneur et maître. Il est entouré d’un halo magique, écrit le quotidien espagnol. La finale a été quelque peu terne, ne nous voilons pas la face, ce qui n'enlève rien à l'importance ni à la vertu de l'exploit de Rafa, un géant qui a vécu dans la douleur depuis le début de sa carrière et qui a pourtant réussi à s'imposer comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps."

Un mental d'acier malgré les pépins physiques

Si Rafael Nadal est "éternel" pour Sport, il "gagne toujours" selon Marca, qui estime qu'il faut "imprimer son pied en 3D pour le mettre en vitrine". Il est vrai que la blessure de l'Espagnol, qui souffre du syndrome de Müller-Weiss, était au centre des débats, bien plus que la victoire en elle-même. "Si vous recherchiez le suspense à Roland-Garros dimanche, vous l'avez probablement trouvé dans les spéculations sur la possibilité qu'il fasse une annonce définitive sur son avenir après sa victoire. Il y avait probablement plus de tension autour de cela que pendant la finale", écrit de son côté le Daily Mail, qui s'attend au "jubilé de platine" du trentenaire. Une façon de faire référence au jubilé de la Reine Élisabeth II, qui s'est terminé ce dimanche.

En Serbie, Blic se demande si Novak Djokovic pourra rattraper Rafael Nadal, qui compte désormais deux Grands Chelems de plus que le numéro un mondial, qui entame sa 373e semaine au top du classement ATP. "Novak Djokovic a encore une chance de rattraper Nadal d'ici la fin de l'année, puisqu'il reste Wimbledon et l'US Open, et la question est de savoir si Nadal jouera à Londres, étant donné qu'il n'a jamais aimé ce tournoi." Du côté du pays de Roger Federer, Le Matin reste dans la sobriété et salue "le retour du roi Rafael Nadal", même "sans être exceptionnel, voire carrément timide au service."

La fête pour Casper Ruud

En Norvège, le ton était plutôt à la fête malgré la défaite de Casper Ruud. Aftenposten a révélé les détails de la réception organisée à l'ambassade de Norvège à Paris. "Le prince héritier et la princesse héritière ont reçu Ruud après un après-midi historique à Paris: il est le premier Norvégien en finale du Grand Chelem. Le président du tennis, Lars Gjerdåker, était fièrement présent. L'ambassadeur de Norvège en France a offert du champagne."