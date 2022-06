Roland-Garros: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder la finale Nadal-Ruud

Après le sacre de la Polonaise Iga Swiatek, la finale messieurs de Roland-Garros opposera ce dimanche le maître des lieux Rafael Nadal au Norvégien Casper Ruud. Le match sera à suivre à partir de 15h sur France 2 et Amazon Prime Vidéo.

C’est Casper Ruud qui le dit : affronter Rafael Nadal sur le Central de Roland-Garros en finale, c'est tout simplement "le plus grand défi de l'histoire de ce sport". "Il a 13 victoires pour zéro défaite en finale, donc ma tâche peut sembler impossible. Mais je ferai tout mon possible... comme ont fait les treize autres avant moi. Je dois y croire", a répété le Norvégien, 8e mondial à 23 ans, opposé à son idole pour sa première finale majeure. Il aura donc en face de lui le maître de la terre battue (472 victoires pour 46 défaites, et même 111 victoires pour 3 défaites à Roland-Garros soit 97% de réussite), le roi du court Philippe-Chatrier et le détenteur du record de titres en Grand Chelem (21).

Le dernier tour de piste du roi Nadal ?

Pour regarder cette finale, rendez-vous à 15h sur France 2 ou Amazon Prime Vidéo. Les deux diffuseurs officiels du tournoi retransmettront tous les deux la rencontre. Vous pourrez également la suivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport. Après avoir enchaîné des matchs extrêmement éprouvants contre Felix Auger-Aliassime en huitième et Novak Djokovic en quart, Nadal aura-t-il suffisamment récupéré pour résister à la fougue de Ruud et oublier la douleur de ce pied gauche qui le fait souffrir de manière chronique ? "Je préfère perdre la finale et avoir un nouveau pied qui me permettrait d'être heureux au quotidien. Gagner, c'est super, ça te remplit d'une joie momentanée. Mais la vie continue et c'est le plus important", a-t-il confié vendredi dans la foulée de sa victoire contre Alexander Zverev.

Selon certaines rumeurs nourries par quelques rares indices, Nadal pourrait même annoncer sa retraite dans quelques heures. La question se pose de plus en plus, d’autant que l’état physique du taureau de Manacor inquiète. "Je ne sais pas ce qui peut arriver, j'ai ce que j'ai au pied, disait-il ces derniers jours. Si on n'est pas capable de trouver une solution, ça va devenir super difficile pour moi. C'est tout. Je profite juste de chaque jour où j'ai la chance d'être là, sans trop penser à ce qui peut arriver dans le futur."