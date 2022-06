Roland-Garros: les indices qui laissent penser que Nadal va annoncer sa retraite ce dimanche

Opposé à Casper Ruud en finale de Roland-Garros ce dimanche, Rafael Nadal pourrait disputer le dernier match de sa carrière, à 36 ans. Ces dernières heures, plusieurs indices semblent aller dans le sens d'un adieu.

Ce dimanche après-midi, la planète tennis aura les yeux rivés sur Paris et le court Philippe-Chatrier. Alors que Rafael Nadal est en quête d'un 14e titre à Roland-Garros face à Casper Ruud, l'Espagnol pourrait disputer le dernier match de son immense carrière. Gêné par une blessure récurrente au pied, le taureau de Manacor a beaucoup souffert lors de cette édition 2022 Porte d'Auteuil, déjà rendue difficile par un tableau relevé (Auger-Aliassime, Djokovic et Zverev sur les trois derniers tours).

À tel point que voir Rafael Nadal tirer définitivement un trait sur sa carrière pourrait devenir réalité. Ces dernières heures, plusieurs indices montrent qu'on se dirige vers un dernier tour de piste pour le roi de la terre battue.

Une deuxième conférence de presse organisée?

Comme indiqué par Europe 1, une conférence de presse aurait été demandée par l'Espagnol, en plus du traditionnel rendez-vous de la finale, et ce, peu importe l'issue du match contre Ruud. Autre petit indice: Roger Federer, son éternel rival et ami, serait actuellement à Paris et a été aperçu sur une photo au Hayatt. Pas invité par l'organisation du tournoi, le Suisse pourrait avoir été contacté par Rolex... ou par l'entourage de Nadal. Son agent était d'ailleurs en tribunes ce samedi puisqu'il représente Coco Gauff, finaliste malheureuse en simple face à Iga Swiatek.

Cette 30e finale en Grand Chelem peut-elle être la dernière pour "Rafa", lui qui en a déjà remporté 21? En cas de victoire, cette Coupe des Mousquetaires aura forcément une saveur particulière pour l'Espagnol et son entourage.

"S'il gagne, à mon avis, c'est le titre qui mérite le plus de crédit de toute sa carrière. Bon, quand je regarde celui en Australie cette année, c'était aussi au-delà de tout. Les deux sont au top. La préparation pour l'Australian, ce ne fut rien. Et ici, encore moins! Mais c'est la terre, c'est Roland, et avec Rafa, tout peut se passer. S'il venait à gagner, je mettrais celui-ci, peut-être, devant l'Open d'Australie”, annonce Carlos Moya dans les colonnes de L'Équipe.