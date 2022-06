Nadal quitte Barcelone en béquilles après sa première séance de radiofréquence

Rafael Nadal, victorieux de son 14e Roland-Garros dimanche à Paris, a fait un crochet par Barcelone où il a bénéficié d'un nouveau traitement médical pour son pied gauche mardi, avant de prendre la direction de Majorque.

Rafael Nadal est sorti d’une voiture soutenu par des béquilles, un pansement visible sur le haut de son tibia, deux jours après sa victoire à Roland-Garros. L’image est marquante, forcément, même si ce n'est pas la première fois que le Majorquin s'affiche en béquilles. Il n'empêche, les images de son arrivée à l'aéroport de Barcelone ont déjà fait plusieurs fois le tour du monde depuis mardi soir.

Le Majorquin venait tout juste de recevoir son premier traitement par radiofréquence à Barcelone, un nouveau protocole observé par le champion qui cherche à apaiser son pied gauche, lui qui souffre du syndrome Müller-Weiss, une maladie dégénérative chronique et incurable. Et ce, depuis le début de sa carrière. "On verra dans quelques jours", a-t-il répondu à la presse qui l'interrogeait sur l'efficacité de ce traitement.

Rejouera-t-il sur le circuit?

Rafael Nadal souffre depuis plusieurs mois de cette douloureuse pathologie au pied qui l’empêche de vivre sereinement hors des courts de tennis. Et qui l’aurait sans doute empêché de concourir à Roland-Garros sans l’utilisation d’anesthésiants pour endormir le pied.

Rafael Nadal avait prévenu, en vue d’une éventuelle participation à Wimbledon, très improbable à ce jour: "Je suis prêt à y jouer avec des anti-inflammatoires mais pas avec des injections qui anesthésient le pied. Je ne veux pas à nouveau me trouver dans cette situation."

Raison pour laquelle le Majorquin essaie cette semaine un tout nouveau traitement consistant en des injections par radiofréquence pulsée qui pourraient aider à diminuer la sensation de douleur permanente dans le pied en désensibilisant le nerf de manière plus durable. Cette option choisie est la dernière étape avant la solution la plus radicale: une intervention chirurgicale, laquelle peut être prescrite pour les patients qui ne peuvent plus marcher. Le sujet n’est pas encore d’actualité, et pour cause: pratiquer du sport à haut niveau après une telle opération ne serait plus envisageable pour Rafael Nadal. Autrement dit, la suite de sa carrière est en suspens.