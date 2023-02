Laureus Awards: Lionel Messi "sans voix" après l'hommage de Rafael Nadal

Il y a des hommages que l'on retient plus que d'autres. Nommés pour le trophée de "Laureus world sportsman of the year", Rafael Nadal et Lionel Messi se sont congratulés mutuellement.

Lionel Messi et Rafael Nadal se sont envoyés des fleurs sur Instagram ce mardi. Les deux athlètes de classe mondiale sont tous deux nommés dans la catégorié "world sportsman of the year". Ce trophée décerné par Laureus Sport, compte pour le moment six prétendants : Kylian Mbappé, Lionel Messi, Max Verstappen, Armand Duplantis, Rafael Nadal et Stephen Curry.

Rafael Nadal encense Lionel Messi

Les hommages tels que celui-ci se font rare. Le tennisman majorquin a adulé Lionel Messi alors qu'il est lui aussi nommé pour remporter la récompense individuelle : "Un honneur d'être nominé à nouveau au Laureus Sport Sportsman of the year... mais... cette année... Allez Leo Messi tu le mérites". Impressionnant de fair-play, l'homme de 36 ans a reçu en retour des louanges de la part du joueur parisien.

Lionel Messi ému espère voir Nadal continuer

Habituellement, les athlètes attendent les cérémonies officielles avant de se féliciter mutuellement. Nadal ayant cassé les codes en rendant hommage à Lionel Messi, l'Argentin fut surpris de voir l'expert de la terre battue le congratuler.

"Qu'un athlète aussi grand que ce que tu es puisse dire cela moi me laisse sans voix... Merci beaucoup Rafael Nadal, vous méritez également pour la façon dont vous concourez chaque fois que vous sortez sur le terrain. Vous êtes un gagnant, nous avons encore beaucoup de concurrence là-bas, hein ? La vérité est que tous les nommés le méritent cette année !" a conclu le champion du monde.

Chez les femmes, Alexia Putellas, Iga Swiatek, Katie Ledecky, Mikaela Shiffrin, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Sydney McLaughlin-Levrone sont les six athlètes nommées pour le trophée de Sportswoman of the year.