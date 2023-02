Tennis: Wawrinka dévoile qui de Federer, Djokovic et Nadal est son GOAT

Invité exceptionnel du Super Moscato Show ce mardi sur RMC, Stanislas Wawrinka a dévoilé le nom du meilleur joueur de l'histoire du tennis selon lui. Le Suisse de 37 ans a fait de Novak Djokovic le GOAT devant son compatriote Roger Federer et Rafael Nadal.

Qui a dit que les Suisses restaient toujours neutres? De passage ce mardi sur RMC, Stanislas Wawrinka a prouvé le contraire avec un avis bien tranché sur le nom du meilleur joueur de tennis de tous les temps au sein du trio Djokovic-Federer-Nadal.

"Ce sont des personnalités et des joueurs différents. Si on parle juste du jeu, pour moi Roger Federer c’est vraiment le talent, la facilité et le toucher. Rafael Nadal c’est la force, la puissance et Novak Djokovic c’est un peu la perfection, a estimé l'actuel 105e joueur du classement ATP pour l'émission le Super Moscato Show. C’est vrai que quand on joue Rafa en finale de Roland-Garros, pour moi cela fait partie des challenges les plus difficiles sur ce que j’ai pu vivre dans ma carrière."

Wawrinka marqué par la longévité de Djokovic

Impressionné par la capacité de ceux qui ont été ses rivaux à durer au top niveau, notamment Novak Djokovic qui a encore raflé l'Open d'Australie en début d'année, le Suisse de 37 ans a rappelé que les trois joueurs avaient marqué l'histoire de leur sport.

"Novak c’est le meilleur joueur actuel et il l’a prouvé dans tout ce qu’il fait depuis 20 ans. Ils ont explosé tous les records entre lui, Rafa et Roger. Ils ont tout pris et tout manger. Ce sont les plus grands joueurs de l’histoire du tennis, a encore estimé Stanislas Wawrinka. Malheureusement il y a eu plusieurs générations qui se sont cassées les dents contre eux. Je pense que celle qui arrive maintenant, petit à petit elle va prendre le dessus. C’est inévitable et cela va se passer au bout d’un moment. Mais on parle des plus grands joueurs de l’histoire du jeu. On ne parle pas seulement de grands joueurs."

"Si on parle de résultats purs et de victoires pures, Novak sera devant les deux autres"

Avec 22 tournois du Grand Chelem remportés, Novak Djokovic a égalé Rafael Nadal. Mais le Serbe, plus jeune que l'Espagnol, semble encore capable de s'imposer sur toutes les surfaces alors que les rumeurs d'une retraite de Rafa se multiplient en marge du prochain Roland-Garros. Sauf surprise, 'Nole' devraient donc devenir le joueur le plus titré de l'histoire en simple dans les Majeurs. De quoi faire de lui le GOAT de Stan Wawrinka.

"Allons-y sur le GOAT, je n’ai pas de problème à dire les choses et à dire ce que je pense. Tout dépend de ce que l’on recherche dans cette liste, tout simplement. Déjà je pense que c’est difficile de parler d’athlètes qui sont encore en train de jouer. C’est toujours mieux de faire une liste quand les joueurs ont arrêté et ont fini leur carrière, a expliqué le Suisse actuellement en lice à l'Open 13 de Marseille. Bien sûr que, si on parle de résultats purs et de victoires pures, Novak sera devant les deux autres. J’en suis convaincu depuis des années et à mon avis c’est ce qu’il va se passer. Ils ont cette chance et cette malchance d’avoir été dans la même génération et en même temps et ils ont marqué l’histoire du tennis d’une façon différente les trois."

Wawrinka n'a pas de regret sur sa carrière

Dans l'ombre des trois géants, Stanislas Wawrinka a quand même réussi à inscrire son nom au palmarès de trois tournois du Grand Chelem. Sans les trois ogres du tennis, il aurait probablement glané d’autre titres mais le Suisse ne préfère pas y penser ni réécrire l’histoire.

"Je l’ai toujours dit, cela a été une chance de pouvoir jouer en même temps que ces quatre joueurs car j’inclus aussi Murray qui pendant plus de dix ans a été dans tous les tournois en demi-finale, en finale ou les a gagnés quand ils n’étaient pas là. Pour moi cela a été une chance de jouer avec les plus grands joueurs de l’histoire du tennis, a conclu celui a qui il ne manque qu'un sacre à Wimbledon. Mais pour moi, dans le sport, il n’y a pas de si. Il n’y a pas de si j’avais été dans une génération plus faible ou plus forte. Cela n’existe pas, il n’y a que la réalité des résultats."