Wimbledon: pourquoi Djokovic perd déjà gros avant le début du tournoi

Alors que Wimbledon débute officiellement ce lundi, de nombreux joueurs vont perdre gros et ce, peu importe leur résultat. C'est notamment le cas de Novak Djokovic, qui sera 7e mondial à la fin du Grand Chelem londonien.

Top départ pour le troisième Grand Chelem de la saison. Le coup d'envoi de Wimbledon est officiellement donné ce lundi avec plusieurs têtes d'affiche prévues sur le gazon londonien (Ruud, Djokovic, Alcaraz chez les hommes, Kontaveit, Jabeur chez les femmes).

Avant même les premiers coups de raquette, certains joueurs présents dans la capitale anglaise sont déjà assurés de perdre gros et ce, peu importe leur résultat. Aucun point n'étant distribué lors de la quinzaine en raison de l'absence des joueurs russes et biélorusses, ceux qui avaient réalisé de bons parcours en 2019 et 2021 (l'édition 2020 avait été annulée en raison du Covid, ndlr) ne pourront pas défendre leurs points acquis sur les trois dernières années. Le plus grand perdant sera sans doute Novak Djokovic, qui occupera son pire classement depuis quatre ans, même en cas de 7e couronne à Wimbledon.

7e le 11 juillet

Double tenant du titre, le Serbe perdra quoi qu'il arrive 2000 points (4770 au lieu des 6770 actuels), même en cas de triomphe sur le Central Court. Un déficit qui fera glisser l'actuel troisième mondial au septième rang (derrière Rafael Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas et Carlos Alcaraz), du jamais vu fin août 2018, où il occupait la 6e place. Et la donne ne va pas s'arranger dans les prochaines semaines, puisque l'homme au 20 Grands Chelems pourrait manquer l'US Open en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19.

L'autre membre du "Big 3", Roger Federer, va carrément disparaître du classement. Actuellement en phase de réathlétisation, il ne lui reste que 600 points, qui remontent à sa finale de 2019, le Suisse va perdre ce contingent et ne figurera plus dans le classement ATP. La fin d'une ère puisqu'il en faisait partie depuis le 22 septembre 1997, il n'avait alors que 16 ans.