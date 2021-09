GP des Pays-Bas: nouvelle victoire de Verstappen, tout en contrôle devant son public

Au terme d’un Grand Prix maîtrisé de bout en bout, Max Verstappen signe une septième victoire cette saison et récupère la tête du championnat du monde à Lewis Hamilton, deuxième du jour. Pierre Gasly termine à une belle quatrième place.

Finalement, tout s’est joué lors des qualifications, ou presque. Malgré une piste pleine de dangers, le top 5 de la séance de ce samedi aura été identique à celui d’un GP des Pays-Bas dominé par Max Verstappen devant son public. Le patron de Mercedes Toto Wolff a même confirmé au micro de Canal+ avoir perdu "50% de la course" lors des qualifications. Car malgré plusieurs tentatives d'undercut, Lewis Hamilton n’a jamais pu rattraper son retard pris lors du départ. Par conséquence, il cède sa première place au classement des pilotes.

Un départ canon pour Verstappen

Auteur de sa sixième pole sur les sept dernières courses, Max Verstappen avait les cartes en main pour reprendre les commandes du championnat du monde et signer une nouvelle victoire, la deuxième de rang après celle du controversé GP de Belgique. Ce dimanche, il y a eu beaucoup moins de rebondissements et de contestations, tant le Néerlandais a affiché sa supériorité, ne laissant que très peu d’espoir à son meilleur ennemi.

Distancé depuis le premier tour et un départ canon du poleman, Lewis Hamilton aura accusé un écart entre une seconde et demie et quatre secondes tout au long des 72 tours de course. Les deux tentatives d’undercut n’y auront rien fait. Et le Britannique a même dû se battre avec son coéquipier Bottas, finalement troisième de la course, pour garder son point du meilleur tour des les derniers instants.

"Difficile de faire mieux" pour Gasly, quatrième

Loin de ce podium, Pierre Gasly a concédé un tour au trio de tête mais a su conserver sa quatrième place initiale. "Je suis extrêmement satisfait, c’est un superbe résultat pour nous, surtout sur une piste compliquée, s’est réjoui le Français au micro de Canal+. J’ai pris beaucoup de plaisir, avec un très bon départ où il a fallu gérer les Ferrari et une belle bagarre avec Alonso".

"Pour nous, c’est difficile de faire mieux que ça", a-t-il résumé, avant de se projeter vers le prochain rendez-vous, à Monza. "Ça rappelle de bons souvenirs", se remémore-t-il alors qu’il célèbrera lors du GP d’Italie le premier anniversaire de sa victoire historique. Pour Verstappen et Hamilton, ce sera l’occasion de poursuivre leur gros bras de fer pour le classement des pilotes, où ils sont toujours séparés de trois points, mais désormais à l’avantage du Néerlandais.