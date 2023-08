Coupe du monde de basket: les Bleus sérieux contre l'Iran en match de classement

Pour son premier match de classement du Mondial, l'équipe de France (déjà éliminée de la compétition), a dominé l'Iran ce jeudi à Jakarta (82-55).

L'équipe de France de basket a entamé avec sérieux et par une large victoire, contre l'Iran (82-55), le premier de ses deux matches de classement du Mondial, jeudi à Jakarta. Après le fiasco de l'élimination au premier tour, conclu par un pénible succès contre le Liban (85-79), les Bleus ont retrouvé un peu le sourire et livré trois quart-temps solides (9-12 à l'issue du premier).



De bonnes dispositions à confirmer samedi contre la Côte d'Ivoire, deuxième et dernier de ces matches de classement qu'ils n'avaient pas envisagé de jouer, et pour lesquels la motivation est difficile à trouver.

Le retour de Rudy Gobert a soulagé les Bleus

S'ils ont beaucoup moins souffert que contre le Liban, puisqu'ils se sont définitivement détachés en milieu de troisième quart-temps (44-27 à la 25e minute après un 9-0 pour démarrer cette période), c'est peut-être aussi parce qu'ils ont pu, cette fois, compter sur un pivot de métier.



Rudy Gobert (cheville) et Moustapha Fall (rage de dents), absents mardi, ont cette fois pu tenir leur place, et le premier a été l'un des meilleurs français (9 pts, 9 rebonds, 4 contres en 20 minutes).



Elie Okobo, l'homme du match contre le Liban (12 pts dans le dernier quart-temps après avoir été taclé par Vincent Collet) a lui continué sur sa lancée (13 pts en 19 minutes).

L'équipe de France affrontera la Côte d'Ivoire pour son dernier match de classement le samedi (11h45). Avec une victoire, les Bleus pourraient terminer entre la 17e et la 20e place, bien loin des ambitions fixées avant la compétition.