Draft NBA: Popovich ne veut "pas brûler les étapes" avec Wembanyama (et botte en touche pour la Coupe du monde)

Gregg Popovich, coach des San Antonio Spurs, a réagi à l'arrivée officielle de Victor Wembanyama dans la franchise texane. "Il est Victor et c’est ce que nous voulons qu’il soit", a notamment commenté l’homme aux cinq titres NBA, qui n’a pas donné plus de précisions au sujet de l’éventuelle présence de Wembanyama à la prochaine Coupe du monde.

Ce n’est désormais plus un secret de polichinelle. Comme attendu depuis que les San Antonio Spurs ont décroché le premier choix de la draft à la loterie il y a un peu plus d’un mois, Victor Wembanyama va bel et bien faire ses premiers pas en NBA sous le maillot de la franchise texane. Et côtoyé un certain Gregg Popovich.

"Je suis très excité. Vous ne voulez pas que je saute dans tous les sens ou que je me mette en scène, n'est-ce pas? Je ferais bien un saut périlleux, mais j'en aurais pour trois mois...", a commenté le technicien, jamais avare d'un bon mot, en conférence de presse après la draft du prospect le plus attendu depuis LeBron James.

"Malgré toutes les attentes, il s'agit de ne pas brûler les étapes, et ce à tous les niveaux, a toutefois tenu à tempérer Popovich. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de mettre en place un cadre et un environnement où il se sente à l'aise, où il puisse être Victor. Nous allons l'observer et voir ce qui se passe. J'ai appris cela de Manu (Ginobili, ndlr). Vous ne pouvez pas obliger les joueurs à être ce que vous pensez qu'ils devraient être. Il n'est ni LeBron (James), ni Tim (Duncan), ni Kobe (Bryant), ni qui que ce soit d'autre. Il est Victor, et c'est ce que nous voulons qu'il soit. Nous ferons donc ce que nous avons fait par le passé avec tous les joueurs. Nous serons là pour conseiller, suggérer, répondre aux questions, être disponibles."

La Coupe du monde? "Nous n'avons pas encore pris de décision à ce sujet"

Après avoir serré la main d’Adam Silver, le patron de la NBA, Wembanyama a eu l'occasion de parler au téléphone avec Gregg Popovich. Un moment savoureux. "What’s up coach? Ça va très bien et vous coach? Je ne peux plus attendre. Je suis prêt pour apprendre. Merci coach", a lancé le désormais ex-joueur de Boulogne-Levallois, en alternant entre le français et l’anglais.

Au sujet d'une participation de Wembanyama à la Coupe du monde (25 août-10 septembre) avec l'équipe de France, Popovich a par ailleurs botté en touche: "Nous n'avons pas encore pris de décision à ce sujet", a tranché le coach aux cinq titres NBA, dont quatre avec Tony Parker.

Enfin, Popovich a confirmé que Wembanyama allait participer à la Summer League début juiller. "Il va y participer, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. On doit décider ensemble, mais il sera présent à un moment donné", a-t-il indiqué. Les grands débuts de Wembanyama avec sa nouvelle franchise n’ont jamais été aussi proches.