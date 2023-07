Tour de France: Pogacar a pensé à la lourde chute de sa compagne en abordant les dernières descentes

Tadej Pogacar a donné ce lundi des nouvelles de sa compagne Urska Zigart après sa lourde chute sur le Giro féminin. Le phénomène slovène a reconnu qu'il y avait pensé lors des descentes de la neuvième étape du Tour de France.

Quelques semaines après la mort de Gino Mäder lors du Tour de Suisse, certains coureurs du Tour de France ont encore ce drame en tête au moment d'aborder une descente. Outre le Suisse, Tadej Pogacar a aussi été marqué par la lourde chute de sa compagne Urska Zigart lors du Giro féminin. Interrogé ce lundi au sujet de l'état de santé de la coureuse, l'actuel deuxième du classement général de la Grande Boucle s'est montré rassurant.

"Elle va beaucoup mieux, elle est remontée sur un vélo ce lundi, a expliqué le Slovène de 24 ans lors de la première journée de repos du Tour. Elle n’est pas en parfaite condition physique et a encore besoin de quelques jours pour récupérer après cette chute."

Et d'enchaîner au sujet de sa compagne: "Quand vous lâchez le guidon à cette vitesse, c’est l’une des pires chutes que l’on puisse vivre dans le peloton. Ce n’est pas génial. Mais elle va mieux."

"J’y ai pensé dans les descentes"

Auteur d'une grosse montée finale lors de la neuvième étape du Tour de France, Tadej Pogacar a brillé dans l'ascension du Puy de Dôme ce dimanche. Mais auparavant, le leader de l'équipe UAE Emirates a paru moins impérial dans les descentes, notamment celle du Tourmalet en milieu de semaine. Et pour cause, selon ses propres mots, il a un peu levé le pied après la chute de sa compagne.

"Cela m’a aussi un peu affecté car j’y ai pensé dans les descentes, a concédé l'actuel détenteur du maillot blanc de meilleur jeune sur le Tour de France. Dimanche par exemple, en allant à 90km/h en groupe dans la grande descente avant l’ascension, tu te dis que tout peut arriver. Mais c’est notre métier. On essaye d’être respectueux dans le peloton et d’être plus relax mais parfois c’est un peu chaotique donc tu te demandes si cela vaut la peine."