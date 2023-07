"Je peux être encore meilleur": Pogacar promet un enfer à Vingegaard pour la suite du Tour de France

Tadej Pogacar a profité de sa première journée de repos sur le Tour de France pour lancer un avertissement à ses rivaux de l'équipe Jumbo-Visma. Deuxième du classement général, le coureur slovène pense encore être capable de hausser son niveau pour inquiéter Jonas Vingegaard pendant la suite de la course.

En difficulté dans le col de Marie Blanque lors de la cinquième étape du Tour de France, Tadej Pogacar a depuis rassuré ses fans. Auteur d'un joli numéro ce dimanche dans l'ascension du Puy de Dôme, le Slovène a fait grosse impression face à Jonas Vingegaard. Si le Danois de la Jumbo-Visma a conservé son maillot jaune, son rival a marqué les esprits et compte faire encore mieux dans les jours à venir.

"Les meilleures 35 minutes d'asension de ma carrière? Je ne sais pas (si Jumbo-Vismo a raison). Ils ne connaissent pas mes entraînements, ni toutes mes données en course, a réagi Tadej Pogacar ce lundi lors de la première journée de repos sur la Grande Boucle. Ils ne savent pas combien je pèse, ils ne connaissent pas plein de choses à propos de moi donc ils ne peuvent qu’imaginer. Je peux dire que c’était l’une de mes bonnes ascensions mais je peux être encore être meilleur."

>> Revivez l'ascension du Puy de Dôme et le duel Pogacar-Vingegaard

"Chaque année je m'améliorer dans les longues ascensions"

Revenu à 17 secondes de Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar le sait: le Tour de France 2023 se jouera peut-être dans les Alpes. Intouchables jusqu'ici, les deux hommes se livrent un duel sans merci. Face aux offensives de la Jumbo-Visma, affichant de grosses ambitions sur les étapes alpestres, Tadej Pogacar a fait preuve de sérénité.

"Je pense que l’on verra dans les Alpes à qui cela convient vraiment le mieux, a réagi le Slovène avec un petit sourire au coin des lèvres. Je pense que j’aime les étapes dans les Alpes, j’ai effectué des reconnaissances."

>> Découvrez la radio digitale RMC 100% Tour

Le Best-Of de l'Intégrale Tour du lundi 10 juillet 2023 2:14:55

Et de préciser sur sa préparation pour le final du Tour: "J’en ai couru certaines sur des étapes (d'autres courses). Je pense que chaque année je m’améliore dans les longues ascensions et sous la chaleur. Je crois qu’il faut attendre la dernière semaine pour voir qui aimera le plus ces étapes dans les Alpes."