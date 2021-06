Tour de France: Marion Rousse annonce son absence aux commentaires cette année

Marion Rousse a confirmé ce vendredi qu'elle ne ferait pas partie du dispositif de France Télévisions pendant le Tour de France. La compagne de Julian Alaphilippe a choisi de s'occuper de leur premier enfant, né le 14 juin.

Le Tour de France débutera ce samedi à Brest, en Bretagne, et se terminera dans un peu plus de trois semaines sur les Champs-Elysées à Paris. Si plusieurs têtes d'affiche françaises manqueront à l'appel comme Romain Bardet ou Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe tentera de s'illustrer avec son maillot de champion du monde sur le dos. Le coureur de la Deceunick-Quick Step ne croisera en revanche pas sa compagne Marion Rousse sur les routes de la Grande Boucle. La consultante de France Télévisions a confirmé ce vendredi son absence lors de cette édition 2021.

"Vous êtes nombreux à me poser la question... , a lancé l'ancienne cycliste dans un message posté sur Instagram. Et non, pas de commentaires au Tour de France cette année pour moi..."

"Besoin de m’occuper et de prendre soin de mon petit Nino"

Une décision finalement assez logique compte-tenu de l'actualité récente de Marion Rousse. Avec son compagnon Julian Alaphilippe, la jeune femme a annoncé il y a une dizaine de jours la naissance de leur premier enfant, un garçon prénommé Nino. Une récente marternité qui justifie son absence sur les routes françaises cet été.

"Besoin de m’occuper et de prendre soin de mon petit Nino qui a 10 jours, a écrit la nouvelle maman sur les réseaux sociaux. De découvrir aussi ce nouveau rôle de maman et de récupérer physiquement et émotionnellement de ce tourbillon de la vie."

C'est donc bien essentiellement devant sa télévision, comme de nombreux passionnés, que Marion Rousse assistera à cette prometteuse édition du Tour de France. Présent sur la mythique épreuve et avec l'objectif d'y glaner une ou deux étapes, et qui sait de porter le maillot jaune, Julian Alaphilippe aura à coeur de briller sur les routes françaises. La consultante n'exlut toutefois pas d'effectuer "quelques apparitions" sur le Tour pour y saluer ses collègues.

Le champion du monde en titre manquera ensuite les Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août. Le coureur de 29 ans a choisi de faire l'impasse sur le voyage afin de passer du temps avec le petit Nino. En attendant le retour du jeune papa, c'est donc sa compagne qui pourra pouponner.

Et Marion Rousse de conclure: "Un Tour que je vais vivre bien différemment des autres." En espérant qu'elle puisse montrer à son poupon une belle victoire de Julian Alaphilippe.