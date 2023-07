Tour de France: la défaillance de Pogacar "le rend encore plus populaire", selon Jurdie

Tadej Pogacar a probablement perdu le Tour de France ce mercredi sur les pentes du col de Loze lors de la 17e étape. Victime d'une terrible défaillance, le Slovène a craqué et a permis à Jonas Vingegaard de s'envoler vers la victoire finale à Paris. Un échec qui a aussi contribué à renforcer la cote de popularité du perdant du jour.

La France aime les losers magnifiques. Victime d'une terrible défaillance dans l'ascension du col de Loze, Tadej Pogacar a terminé très loin de Jonas Vingegaard lors de la 17e étape du Tour de France 2023. Toujours deuxième du classement général, le Slovène ne pourra plus compter que sur un abandon du Danois de la Jumbo-Vismo pour espérer s'emparer du maillot jaune. Paradoxalement, les difficultés éprouvées par Tadej Pogacar lui ont valu encore plus de marques de sympathie du public tricolore.

"Une défaillance comme celle qu’il a eu mercredi sur les pentes du col de la Loze, cela rend humain, a estimé Julien Jurdie, le directeur sportif de l'équipe AG2R-Citroën avant la 18e étape ce jeudi. Et je pense que tout le monde sait que le vélo est un sport très difficile, que la défaillance peut arriver à tout moment et qu’elle se paye cher. Cela a été le cas pour Pogi mais effectivement cela le rend encore plus populaire."

Pogacar tel un nouveau Poulidor

Sauvé par Marc Soler, équipier modèle, lorsqu'il a craqué dans la dernière difficulté du jour ce mercredi, Tadej Pogacar a clairement accusé le coup. Déjà mis en difficulté et impuissant face à un Jonas Vingegaard sur le chrono individuel de mardi, le Slovène s'est arraché pour garder sa place sur le podium. Mais sa bonne humeur et son sourire communicatif, même dans la douleur, ont renforcé sa légende sur la Grande Boucle.

"Tadej Pogacar, il a un peu été à l’image de Poupou (Raymond Poulidor, ndlr). C’est clair qu’il a cette facilité à avoir le sourire Pogi. Il est assez décontracté donc forcément cela plaît au public. On sait que le public français a toujours une petite attache particulière avec…le perdant ce serait un grand mot… Il y a toute la magie de Poupou qui a été faite depuis des années et des années avec toutes ses deuxièmes places."

A la recherche d'un successeur à Bernard Hinault depuis 1985, les passionnés français ont depuis pris du plaisir dans des coups d'un jour sur des étapes de prestige. Capable de dynamiter la course grâce à ses accélérations et à sa maestria, Tadej Pogacar a rapidement charmé le public. Et même s'il ne fait que deuxième,

"Effectivement je pense que le public français, notamment, a toujours un œil sur le deuxième. Et quand il est sympathique et toujours avec la banane, forcément la ferveur populaire est peut-être un peu plus importante pour le deuxième."