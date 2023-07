Tour de France: parcours, horaires, favoris... ce qu'il faut savoir de la 15e étape entre Les Gets et Saint-Gervais

A la veille de la journée de repos avant la dernière semaine, les coureurs du Tour de France 2023 ont encore un gros programme: la 15e étape de la 110e édition de la Grande Boucle relie Les Gets et Saint-Gervais ce dimanche. Encore des cols au programme.

Un tracé décidément dantesque. Jour de 15e étape ce dimanche sur le Tour de France 2023, entre Les Gets et Saint-Gervais. 179 kilomètres avec encore de la grimpette, qui promet encore un duel fabuleux entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Et si les coureurs seront scrutés, les motos seront aussi surveillées de près, après l'incident de la 14e étape.

Le parcours

Cinq nouvelles ascensions au menu, trois de première catégorie (col de la Forclaz de Montmin, col de la Croix Fry et la montée finale), pour une arrivée au sommet, au pied du Mont-Blanc. Un beau panorama... mais pas sûr que les concurrents en jouissent avec aisance.

"Il y a 70 kilomètres pas trop difficiles pour commencer. Peut-être que ça laissera le temps à une échappée de prendre du terrain. Pour les leaders, le final constitue obligatoirement une grosse bagarre parce que c'est l'une des quatre arrivées au sommet de cette édition", explique Thierry Gouvenou, le traceur du Tour.

Les horaires

Le départ fictif de cette 15e étape est programmé à 13h05. L'arrivée des coureurs devraient être assez tardive et ne pas se produire avant 18h: les prévisions prévoient 18h17 pour les premiers concurrents, selon un calcul basé sur une moyenne de 36 km/h.

Eurosport et France Télévisions diffusent l'étape en intégralité. Cette nouvelle journée de course est aussi à suivre en direct à la radio sur RMC, sur la radio digitale RMC 100% Tour, ainsi qu'en live sur le web avec le site et l'appli RMC Sport.

Les favoris

Sans vouloir se répéter chaque jour... difficile de répondre autre chose que Jonas Vingegaard ou Tadej Pogacar, tant les deux hommes semblent bien au dessus de la mêlée. Si l'Espagnol Carlos Rodriguez s'est imposée à Morzine après la descente de Joux Plane samedi, le maillot jaune danois et le Slovène se sont rendus coup pour coup.

Les deux se tiennent en dix secondes au classement général, la montée finale au Bettex dans la côte des Amerands, avec des passages à 17%, constitue un tremplin idéal pour attaquer, à la veille de la journée de repos. Miser sur un Français semble plus risquer. Romain Bardet s'était imposé en solitaire à Saint-Gervais en 2016: c'est là qu'il avait valider sa deuxième place au classement général, deux jours avant l'arrivée à Paris. Un temps qui semble lointain. Bardet a d'ailleurs été contraint à l'abandon après une chute samedi.