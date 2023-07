Tour de France: Pogacar "prend confiance" selon son manager, qui annonce "du grand spectacle"

Revenu à 17 secondes de Jonas Vingegaard malgré un trou d’air lors de la 5e étape, Tadej Pogacar monte en puissance sur cette 110e édition du Tour de France. Sur RMC, Mauro Gianetti, manager d’UAE Team Emirates, a confirmé que le Slovène se sentait de mieux en mieux.

Son retour en forme permet d’espérer deux semaines de grand spectacle sur les routes du Tour. Arrivé en manque de repères après avoir repris la compétition moins de dix jours avant le départ du Tour de France à Bilbao, Tadej Pogacar a lâché plus d’une minute sur Jonas Vingegaard - son grand rival au classement général - dès la 5e étape entre Pau et Laruns. Malgré ce gros coup sur la tête, il a su se remobiliser les jours qui ont suivi.

Lors de la 6e étape, le Slovène a d’abord repris 28 secondes au vainqueur de l’édition 2022, avant de remettre ça sur les terribles pentes du Puy-de-Dôme (9e étape), avec cette fois-ci huit secondes grapillées à Vingegaard.

Pogacar de nouveau "prêt pour la bataille"

"On ne s’y attendait pas trop, on espérait que sa condition soit meilleure, a concédé sur RMC Mauro Gianetti, manager d’UAE Team Emirates, au sujet de ce trou d’air lors de la 5e étape. Mais les jours qui ont suivi, on a vu un Tadej Pogacar de nouveau en très bonne condition et prêt pour la bataille. Il a repris du temps. Ça promet du grand spectacle pour les deux prochaines semaines entre ces deux champions. Je ne sais pas s’il y a vraiment des différences entre les deux, le niveau est vraiment très haut."

"Est-ce que Pogacar est à son meilleur niveau ? Il est bien, il récupère bien, a poursuivi Gianetti sur RMC. On espérait qu’il soit à 100% dès le début. Il a quand même payé sur la 5e étape, peut-être plus moralement physiquement, quand il a été attaqué par Vingegaard qui, lui, était dans une sacrée journée. Quand on est lâché, on coince un peu. La réaction du lendemain était impressionnante. Il prend confiance, il voit qu’il récupère. Il n’est pas arrivé à 100% mais il a une fraîcheur qui lui permet de progresser dans ce Tour."

Lundi, Pogacar a profité de la première journée de repos pour lancer un avertissement à la Jumbo-Visma, la formation de Vingegaard. "Je pense que l’on verra dans les Alpes à qui cela convient vraiment le mieux, a confié le Slovène avec un petit sourire au coin des lèvres. Je pense que j’aime les étapes dans les Alpes, j’ai effectué des reconnaissances." Ça promet pour la suite.