Tour de France: un rival de moins pour Pogacar et Vingegaard, Carapaz abandonne après sa chute

Après être tombé dans la descente de la côte de Vivero ce samedi lors de la première étape du Tour de France, Richard Carapaz (EF-EasyPost) souffre d'une "petite fracture de la rotule" du genou gauche et doit abandonner.

Nouveau coup dur sur la route du Tour de France. Si la première étape de l'édition 2023 a été riche en rebondissements avec la victoire - et le premier maillot jaune - pour Adam Yates devant son frère jumeau Simon, la course a été marquée par la chute de deux outsiders pour le podium, Enric Mas et Richard Carapaz, à 20 kilomètres de l'arrivée dans la descente de la côte de Vivero. L'Espagnol de la Movistar, touché à l'épaule, a abandonné dans l'après-midi, alors que l'Equatorien est remonté avec beaucoup de difficulté sur son vélo après un long moment passé assis sur la chaussée.

Le genou gauche touché

S'il a réussi à terminer l'étape en serrant les dents (153e à 15'24 d'Adam Yates), le troisième de la Grande Boucle en 2021 n'ira pas plus loin dans cette édition. La faute a une "petite fracture de la rotule" du genou gauche a indiqué EF-EasyPost ce samedi soir. "Il a également eu besoin de trois points de suture pour fermer cette plaie. Richard n'a subi aucune autre blessure dans l'accident et va retourner chez lui pour commencer sa convalescence."

La formation américaine se retrouve donc sans son leader pour la suite du Tour de France. Seule - maigre - consolation, le maillot de meilleur grimpeur porté par Neilson Powless ce dimanche lors de la deuxième étape entre Vitoria-Gasteiz et San Sebastian (208,9 km). Une nouvelle journée accidentée avec cinq côtes répertoriées, ce qui pourrait donner lieu à d'autres explications des favoris.