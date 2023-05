Bundesliga: comment Dortmund s'apprête à mettre fin à une décennie d'hégémonie du Bayern

S'il s'impose contre Mayence (15h30 ce samedi), le Borussia Dortmund mettra fin à dix ans de règne du Bayern Munich en Bundesliga. Détails de la recette miracle qui pourrait faire se produire l'impensable.

Ce qui fait que le Borussia Dortmund a réussi sa saison...

Une parfaite symbiose entre briscards et "next gen"

Le déclassement du capitaine Marco Reus (33 ans), "Monsieur BVB", qui mériterait plus que quiconque son premier titre, en est l’illustration : Edin Terzic a su trouver l’alchimie entre joueurs expérimentés et jeunes pousses en devenir. Le juvénile mais talentueux Jude Bellingham (19 ans), plusieurs fois porteur du brassard de capitaine, et Karim Adeyemi (21 ans), élu meilleur jeune de la saison, contrastent avec l’expérience de Mats Hummels (34 ans), Emre Can (29 ans) et Niklas Süle (27 ans).

Haaland a été remplacé

Recruté à l’Ajax dans le rôle du successeur d’Erling Haaland - un Norvégien plutôt en verve ces derniers mois - Sébastien Haller a été rattrapé par les malheureux aléas de la vie. Atteint d’un cancer testiculaire et absent pendant la première partie de saison, l’Ivoirien a été numériquement suppléé par Youssoufa Moukoko et Anthony Modeste, et statistiquement remplacé par le reste de l'équipe, qui ne s'est pas trouvé de buteur attitré jusqu'à son retour. Depuis, l’ancien auxerrois a repris sa place et même s’il est loin d’être à 100% de son propre aveu, le voilà qui commence à empiler les buts, à l’image de son doublé à Augsbourg, dimanche dernier.

Sébastien Haller © @IconSport

Un après-Coupe du monde sur un nuage

À la trêve liée au Mondial, le Borussia Dortmund affichait le bilan médiocre de 28 points au compteur en 16 rencontres (1,75 unité/match). Depuis la reprise, le club de la Ruhr s’est mué en foudre de guerre, cumulant 42 points en 17 parties (dont 25 lors des 9 premières), et culmine à 2,47 point par match en moyenne. Un rythme de champion qui l'a peu un peu invité dans la course au titre, au moment où l'avance du Bayern s'égrainait.

Ce but de Modeste qui va compter

8 octobre 2022, au Westfalenstadion. Leon Goretzka et Leroy Sané ont permis au Bayern Munich de prendre les commandes du Klassiker mais Youssoufa Moukoko ravive la flamme à un quart d’heure du terme. Alors le BVB pousse et multiplie les assauts. Anthony Modeste rate une occasion en or (83e) mais règle la mire au meilleur des moments (90e+5), sur la dernière vague des Jaune et Noir sur le but de Manuel Neuer. Un but déjà capital sur le coup mais tellement primordial en fin de compte !

... Et ce qui fait que le Bayern Munich a raté la sienne

Le mercato a été raté

À l’instar du remplaçant de Robert Lewandowski – 30 à 40 buts par saison – qui n’a pas été trouvé, le mercato manqué du Bayern explique en partie sa saison décevante. Sadio Mané ne s’est pas intégré au collectif bavarois, Ryan Gravenberch ne joue pas beaucoup, João Cancelo et Noussair Mazraoui non plus. En somme, les gros investissements du « FC Hollywood » n’ont pas été rentabilisés.

Les blessures ne l’ont pas aidé

À ce mauvais mercato se sont ajoutées les longues blessures, qui ont contrarié la saison des Bavarois tout du long. L'inflammation de la tête du péroné, qui a fait manquer le Mondial à Mané, peut expliquer l'intégration ratée du Sénégalais, puis le Bayern a perdu son capitaine Manuel Neuer pour la fin de saison, qui s’est fracturé une jambe en ski, et Lucas Hernandez, victime d'une rupture rupture du ligament croisé du genou droit à la Coupe du monde.

Julian Nagelsmann et Sadio Mané au Bayern pendant l'été 2022 © Icon Sport

Tuchel n’a rien changé

Démis de ses fonctions fin mars, Julian Nagelsmann avait remporté 52 points après 25 journées de Bundesliga, soit 2,08 unité par match en moyenne. Débarqué pour prendre la relève, Thomas Tuchel a fait pire. Non seulement l’ancien coach du Borussia n’a pas réussi à passer le moindre tour de coupe (éliminations en quarts de finale de Ligue des champions et de Pokal), mais il tourne à une moyenne de 2 points par match en championnat, c’est moins que son prédécesseur.

Et pourtant, Dortmund a galvaudé

Malgré tout, le Bayern aurait pu profiter des nombreuses offrandes du Borussia Dortmund qui a raté le coche un sacré nombre de fois, comme s’il balayait d'un revers de main le titre qui s’offrait à lui. Alors qu’il pouvait ainsi prendre l’avantage en tête du championnat après des faux pas du "Rekordmeister", le BVB s’est débrouillé pour concéder le nul à Stuttgart le 15 avril (3-3) en menant 2-0 à 11 contre 10 après 40 minutes, puis 3-2 dans le temps additionnel. Deux semaines plus tard, les Noir et Jaune ne sont pas parvenus à battre Bochum (1-1), un relégable, et ont encore manqué l’occasion de virer en tête. Des leçons qu'ils espèreront sans doute avoir appris en vue du match de titre ce samedi, qui pourrait empêcher Kingsley Coman d'aligner un 12e titre de champion consécutif à son palmarès, après en avoir cumulé 11 depuis le début de sa carrière : deux en Ligue 1, deux en Serie A et sept en Bundesliga.