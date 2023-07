Pour Schweinsteiger, Guardiola a participé au déclin du football allemand

L’ancien milieu de terrain Bastian Schweinsteiger évoque l’affaiblissement du football allemand, et notamment le déclin de la sélection. Selon lui, l’arrivée de Pep Guardiola sur le banc du Bayern Munich en 2013 a trop transformé le style de jeu.

À un an de l’Euro 2024 en Allemagne, la Mannschaft fait grise mine. Selon son ancien cadre Bastian Schweinsteiger, retraité depuis 2020, cette méforme s’explique par la transformation du football allemand depuis près d’une décennie, soit depuis l’arrivée d’un certain Pep Guardiola sur le banc du Bayern Munich.

"C'est une situation très délicate pour l'équipe nationale allemande et le football (allemand) en général, juge l’ex-international allemand (121 sélections) au micro de talKSPORT. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Vous savez, lorsque Pep Guardiola est arrivé au Bayern Munich, tout le monde pensait que nous devions jouer ce type de football, avec des passes courtes. Nous étions en train de perdre nos valeurs."

"Nous étions plus concentrés sur le fait de bien jouer le ballon entre nous"

"Je pense que la plupart des autres pays considéraient l'Allemagne comme un combattant, capable de courir jusqu'à la fin, etc., précise le champion du monde 2014. Ces atouts, au cours des sept ou huit dernières années, nous les avons oublié. Nous étions plus concentrés sur le fait de bien jouer le ballon entre nous, et c'est l'une des raisons".

Schweinsteiger a connu le coach espagnol durant deux saisons, entre 2013 et 2015, un an avant le départ de Guardiola à Manchester City avec trois titres de champion dans son baluchon. Depuis le sacre mondial en Brésil, l’Allemagne est sortie du premier tour de la Coupe du monde deux fois de suite et n’a pu faire qu’une demi-finale puis un huitième de finale à l’Euro. Et ce ne sont pas les résultats récents qui vont rassurer, avant l’échéance continentale à domicile.