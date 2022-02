PSG: Pochettino répond à la rumeur Zidane et renvoie vers Nasser et Leonardo

L'entraîneur argentin du Paris Saint-Germain sans langue de bois sur le sujet du prochain entraîneur du PSG.

C'est le serpent de mer de cet hiver, particulièrement après les approches de Manchester united, repoussées très mollement par Pochettino. Zidane au PSG à la place de l'entraîneur argentin, pour Mauricio Pochettino, c'est limite une option, et il renvoie vers les décideurs du club parisien, en l'occurence Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, respectevement président et directeur sportif du PSG.

"Ce n'est pas à moi de décider, a expliqué Mauricio Pochettino à la radio espagnole Cadena Ser, dans un entretien à quelques jours de PSG-Real. Mais c'est un grand entraîneur, il l'a montré à Madrid et il peut entraîner n'importe quelle équipe dans le monde. De plus, il est français. Mais je ne sais pas, ce serait plutôt une question pour notre directeur sportif ou notre président."

Pochettino: "Quand Zidane était à Madrid, combien de rumeurs ai-je vu d'Angleterre..."

Pas de quoi perturber pour autant le technicien argentin. "Quand Zidane était à Madrid, combien de rumeurs ai-je vu d'Angleterre... Quand on travaille dans un club comme le PSG, on sait que tout le reste vient avec le boulot. Et il faut l'accepter, sinon c'est invivable."

Selon les informations de RMC Sport, Zinedine Zidane, à qui le PSG aurait proposé un salaire mirobolant pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, continue d'attendre que le poste de sélectionneur des Bleus se libère. L'ancien Madrilène a déjà éconduit plusieurs fois les dirigeants qataris. Selon FootMercato, l'état-major qatari du club serait prêt à mettre hors-jeu Leonardo, son actuel directeur sportif, pour offrir les pleins pouvoirs sportifs à l'entraîneur.