Coupe du Roi: Luca Zidane sauve le Rayo Vallecano

Luca Zidane, gardien du Rayo Vallecano, a qualifié son équipe pour le 2e tour de la coupe d'Espagne en sortant le dernier tir au but, jeudi, évitant une humiliation face à un pensionnaire de cinquième division.

Luca Zidane (24 ans) a évité une belle humiliation à son équipe du Rayo Vallecano en Coupe d'Espagne. Le gardien a sorti le dernier tir au but lors de la séance face à Guijelo, pensionnaire de cinquième division espagnole, jeudi (1-1, 4 à 3 aux t.à.b). Le club de la banlieue de Madrid se qualifie donc pour le deuxième tour de la compétition.

Le fils de la légende du football français Zinedine Zidane a rejoint le Rayo en 2020 après son départ, libre, du Real Madrid. Cantonné au rôle de doublure, il avait pris part à 15 matchs la saison dernière, dont ceux pour la promotion de l'équipe en Liga. Cette saison, il n'a joué qu'un match dans le championnat espagnol, lors de la 1ere journée face au FC Séville. Il avait été exclu dès la 16e minute de jeu pour avoir ceinturé l'attaquant adverse, Oussama Idrissi. Depuis, il n'a plus évolué en Liga (où le club pointe en 6e position), se contentant d'une place sur le banc derrière le titulaire, le Macédonien Stole Dimitrievski.

Il a donc profité de la Coupe du Roi pour retrouver du temps de jeu. Après avoir ouvert le score par José Angel Pozo (5e), le Rayo s'est fait rejoindre quelques minutes plus tard (Daniel Toti, 19e) avant d'être réduit après l'exclusion de Kévin Rodrigues. Zidane a finalement évité le pire et s'offre, à titre personnel, une chance de disputer le prochain tour dans le but.

Le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao, qui vont participer à la Supercoupe d'Espagne 2022 en janvier, étaient exemptés de ce 1er tour.