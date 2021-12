Cannet Rocheville-OM: pas de gros turn-over pour Sampaoli en Coupe de France

Jorge Sampaoli a procédé à quelques changements à la marge mais s’appuiera sur de nombreux cadres ce dimanche lors du 32e de finale de Coupe de France de l’OM contre l’ES Cannet-Rocheville (N3). Arkadiusz Milik et Dimitri Payet seront bien associés sur la pelouse du Vélodrome.

Un peu moins d’un an après la désillusion contre le Canet-en-Roussillon, l’OM ne veut pas reproduire les mêmes erreurs ce dimanche contre l’ES Cannet-Rocheville. Cette fois, Jorge Sampaoli sera bien sur le banc marseillais et a aligné une belle équipe pour le 32e de finale de Coupe de France face à un club de National 3.

Après avoir assisté à la déroute de sa future équipe depuis l’hôtel contre la bande de Posteraro et Yohan Baï, en attendant ses débuts sur le banc olympien, le technicien donnera cette fois de la voix depuis le bord de la pelouse du stade Vélodrome (13h45) pour son premier match de Coupe de France.

Le onze de l'OM: Mandanda - Lirola, Alvaro, Balerdi, Amavi - Gueye, Guendouzi, Harit, De la Fuente - Payet, Milik.

Remplaçants: Lopez, Peres, Caleta-Car, Kamara, Rongier, Gerson, Henrique, Targhalline, Dieng.

Mandanda et Amavi d’entrée, le duo Payet-Milik aligné

Afin de poursuivre l’aventure dans la compétition, l’OM jouera avec une grosse équipe. Si Boubacar Kamara et Valentin Rongier sont laissés au repos, Dimitri Payet et Arek Milik seront bien titulaires en attaque. Avec eux, Konrad De la Fuente et Amine Harit auront une belle carte à jouer pour se relancer et engranger des minutes.

En défense, Jordan Amavi retrouve une place dans le onze de départ pour son troisième match de la saison, le premier depuis le 27 octobre. Enfin, le dernier changement notable se situe dans les buts.

Doublure de Pau Lopez en Ligue 1, Steve Mandanda débutera lui aussi lors de ce 32e de finale de Coupe de France. Au champion du monde 2018 de briller pour se donner une chance de jouer une nouvelle rencontre dans la compétition.