Coupe du monde 2022: le Bleus sur le podium du classement Fifa, l'Argentine ne double pas le Brésil, le Maroc bondit

La Fifa a officialisé ce jeudi son premier classement post-Coupe du monde 2022. Quelques jours après son sacre au Mondial, l’Argentine n’a pas réussi à s’emparer de la première place. Finalistes, les Bleus grimpent sur le podium.

Une ineptie pour les uns, la conséquence d’une belle régularité pour les autres. Le classement Fifa dévoilé ce jeudi par l’instance internationale risque encore de faire parler et de relancer les débats sur son intérêt réel. Victorieuse de la Coupe du monde 2022 dimanche dernier, l’Argentine n’a pas réussi à prendre la tête du classement planétaire.

Désormais tenante du titre de la Copa America et du Mondial, l’Albiceleste de Lionel Messi se contente donc de la deuxième place derrière… le Brésil. Malgré une position gagnée, les protégés de Lionel Scaloni restent derrière leur éternel rival auriverde.

L’élimination prématurée de la bande à Neymar au Qatar n’a donc finalement pas influé sur le classement. Si un succès des Argentins pendant le temps règlementaire ou durant la prolongation leur aurait offert le trône, la victoire aux tirs au but laisse la Seleçao au sommet.

Les Bleus sur le podium, belle progression du Maroc

Derrière les deux meilleurs ennemis d’Amérique du Sud, la France a gagné une place pour grimper sur le podium du classement Fifa. Après une Coupe du monde ratée sous les ordres de Roberto Martinez, la Belgique se fait éjecter par les Bleus au quatrième rang mondial (1781 pts). Charge au successeur du technicien espagnol d’aider les Diables Rouges à remonter la pente dans les prochains mois.

Parmi les belles progressions liées à la compétition disputée dans le Golfe, la Croatie et le Maroc ont signé de belles performances. Demi-finalistes, les Vatreni et les Lions de l’Atlas en tire des bénéfices au classement Fifa. Les partenaires de Luka Modric et Dejan Lovren réalisent un bond de cinq places pour retrouver le top 10 et se hisser à la septième place mondiale. Quatrième au Qatar, les Marocains échouent aux portes des meilleures positions. Mais les joueurs de Walid Regragui n’ont pas à rougir puisqu’ils gagnent quand même onze places après leur magnifique parcours pendant la Coupe du monde.

Le nouveau classement Fifa:

1- Brésil 1840 pts

2- Argentine 1838 pts (+1)

3- France 1823 pts (+1)

4- Belgique 1781 pts (-2)

5- Angleterre 1774 pts

6- Pays-Bas 1740 pts (+2)

7- Croatie 1727 pts (+5)

8- Italie 1723 pts (-2)

9- Portugal 1702 pts

10- Espagne 1693 pts (-3)

11- Maroc 1672 pts (+11)