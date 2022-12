Equipe de France: en colère après la finale du Mondial, Dugarry veut voir Deschamps partir

Christophe Dugarry a partagé ce jeudi sa frustration après la finale perdue par les Bleus au Mondial 2022 contre l'Argentine. Ce proche de Zinedine Zidane espère voir son ami remplacer Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France au plus vite.

En atteignant la finale de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a repris la main sur son avenir. Le sélectionneur des Bleus, malgré la défaite frustrante contre l'Argentine (3-3, 2 tab à 4) a atteint l'objectif fixé par la FFF en vue d'une éventuelle prolongation et pourra décider s'il veut continuer à la tête de la sélection tricolore. Mais son ancien coéquipier de 1998, Christophe Dugarry veut toujours le voir partir et le juge responsable de la défaite contre l'Albiceleste de Lionel Messi.

"Je suis déçu et triste, d’abord. Et ensuite en colère, parce que c’était une finale largement à notre portée contre un adversaire qui est moins fort que nous, a lâché l'ancien attaquant des Bleus dans un entretien accordé au journal L'Equipe ce jeudi. Je suis déçu de voir qu’on analyse cette non-victoire par le seul biais de l’émotion et du scénario. Il y a une analyse à faire sur le jeu, et sur les quatre-vingts minutes qui font partie des plus catastrophiques de l’équipe de France de ces cinquante dernières années, un jour de finale de Coupe du monde."

Dugarry vote (encore) Zidane après l'échec contre des Argentins "moins forts"

A l'image de son récent passage sur RMC dans l'émission Rothen s'enflamme, mi-décembre en pleine Coupe du monde, Christophe Dugarry a renouvelé son message lancé auprès des instances du football français. Selon lui, Didier Deschamps ne doit pas être prolongé malgré le bon parcours des Bleus au Qatar. A la place, son ami Zinedine Zidane doit être choisi pour guider la France avant l'Euro 2024 et le Mondial 2026.

"Qu’il reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n’est pas mon problème, ce n’est pas à moi de décider, a encore estimé l'ancien membre de la Dream Team RMC Sport. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit 'Zizou', j’ai envie de voir autre chose."

Et Christophe Dugarry d'enchaîner sur une critique du jeu des Bleus: "C’est qu’on ne peut jamais parler football. Qu’on ne le fasse pas quand on gagne, comme en 2018, sur le thème 'je m’en fous, j’ai gagné', d’accord, éventuellement, mais quand tu perds, tu dois des explications, tu dois un débat, au moins sur la préparation de match. [...] Parce que les Argentins, on les a fait exploser en cinq minutes comme des pop-corn. Ils sont moins forts que nous, c’était un cadeau de jouer contre eux. Il n’y a pas eu de match totalement géré, mais on a l’habitude, maintenant, depuis douze ans (Deschamps est arrivé en 2012, ndlr),cela fait partie du style Deschamps où seul le résultat compte."

Dugarry: "On a deux étoiles, et on aurait dû en avoir une troisième"

Sans rôle au sein de la FFF, Christophe Dugarry sait qu'il ne pourra pas faire évoluer les choix de Noël Le Graët concernant le poste de sélectionneur des Bleus. Mais l'ancien joueur passé notamment par Bordeaux et l'OM espère toutefois que son appel au départ de Didier Deschamps permettra d'initier un débat à ce sujet avant sa prolongation. Que cela soit en faveur de Zinedine Zidane ou non.

"Si on ne peut plus avoir ce débat, c’est qu’on est la Corée du Nord. On a deux étoiles, et on aurait dû en avoir une troisième, a conclu 'Duga' dans sa prise de position contre le technicien vice-champion du monde au Qatar. Pour fermer cette page de Coupe du monde, j’ai besoin de comprendre d’où sortent ces quatre-vingts minutes. Il y a forcément quelque chose qui a été raté. Et je voudrais savoir pourquoi."