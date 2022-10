Qatar 2022: la réponse hallucinante de Le Graët à propos des conditions de vie des salariés de l'hôtel des Bleus

Avant que la FFF ne finisse par prendre des "décisions radicales", son président Noël Le Graët, interrogé par France 2, a semblé minimiser les conditions de vie difficiles des employés de l'hôtel des Bleus pour la Coupe du monde au Qatar.

"L'échange est étonnant", dit la voix-off du reportage. Une enquête de l'émission Complément d'enquête, diffusée ce jeudi soir sur France 2, porte sur l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar et notamment la question des droits des travailleurs sur place. Selon une avant-première dévoilée par Puremédias, le futur hôtel des joueurs et du staff de l'équipe de France a concentré l'attention des journalistes. Des images tournées en caméra cachée montrent des lieux de vie insalubres et exigus pour les employés, qui seraient privés de jours de repos et privés de leur passeport.

Ces images ont été montrées à Noël Le Graët, qui a semblé relativiser. "On va discuter avec le directeur de l'hôtel. On va lui montrer ces images. Ce n'est pas insoluble! C'est juste un coup de peinture!", a répondu le président de la Fédération française de football. "On a encore le temps de réparer ça. (...) Je peux vous montrer plein d'images comme ça dans plein de pays... Même peut-être pas très loin d'ici", a enchaîné le dirigeant.

Selon Complément d'enquête, la FFF lui a finalement fait savoir que des "décisions radicales" avaient été prises face à ces conditions de vie "problématiques" pour les salariés. "Une mission spécifique de la FFF se rendra mi-octobre à Doha pour vérifier sur place que l'ensemble des six prestataires (...) respectent les droits sociaux en vigueur", précise la fédération dans un courrier.

La ministre met la pression sur la FFF

Début octobre, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a demandé à la FFF de lui fournir des preuves de son action concernant les droits de l'homme lors de la Coupe du monde au Qatar. Dans un courrier consulté par l'AFP, elle rappelle avoir insisté pour que la Fédération "prenne rapidement les mesures permettant de s'assurer que la participation de notre équipe de France à la Coupe du monde au Qatar puisse se faire dans le respect de nos valeurs relatives aux droits de l'homme et à la transition écologique".

Si la ministre explique avoir bien "noté" le communiqué de presse du 23 septembre dans lequel la FFF met "en avant" plusieurs démarches entreprises, elle demande à l'instance lui faire part de ses "avancées" sur le sujet. "Sur le point relatif à la vérification des conditions de travail sur le camp de base de l'équipe de France en particulier, je vous demande de me faire connaître, dès à présent, les initiatives concrètes que vous avez prises et vous me communiquerez également, le moment venu, le bilan des prochaines visites sur place", ajoute-t-elle.

Dans une lettre ouverte diffusée deux jours avant le match Danemark-France du 25 septembre à Copenhague, Amnesty International avait regretté le "silence assourdissant" des Bleus "face aux milliers de travailleurs migrants décédés sur les chantiers qataris, et aux milliers d’autres soumis au travail forcé".