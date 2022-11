Coupe du monde: Walker forfait pour le premier match de l'Angleterre face à l'Iran

Kyle Walker ne débutera pas le Mondial avec l'Angleterre, le 21 novembre face à l'Iran. Sélectionné pour la compétition malgré une blessure à l'aîne, le défenseur de Manchester City n'est pas encore apte à jouer pour l'entrée en lice des Three Lions au Qatar.

Il n'y a pas que les supporters tricolores qui tremblent pour des cadres de leur sélection avant le Mondial 2022 au Qatar. A l'image des doutes autour de la condition physique de Karim Benzema, plusieurs stars internationales demeurent incertaines. En Argentine, quatre joueurs suscitent les inquiétudes. Pour l'Angleterre, c'est quasiment acté: Kyle Walker ne devrait pas disputer le premier match du tournoi face à l'Iran.

Absent des terrrains depuis le début du mois d'octobre, le défenseur de Manchester City et des Three Lions risque très fortement de déclarer forfait pour la rencontre face à l'Iran, le 21 novembre. Malgré sa présence à l'entraînement de l'équipe dirigée par Gareth Southgate à Doha, le joueur de 32 ans n'est pas encore à 100% après sa blessure à l'aîne.

Walker: "Un peu trop court pour le premier match"

Si, officiellement, Kyle Walker pourra prendre place sur le banc de touche de l'Angleterre face à l'Iran, il ne devrait pas fouler la pelouse pour ce premier match du groupe B. De son propre aveu, il n'y pas presque aucune chance de le voir afffronter les protégés de Carlos Queiroz au Qatar.

"Cela dépend du sélectionneur, a rappelé le défenseur aux 70 sélections pour ITV News. Je pense que pour le premier match c'est un peu trop court. Mais après cela, j'irai bien et je serai prêt à jouer."

Après son entrée en lice contre l'Iran, l'Angleterre tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale Coupe du monde en s'extirpant d'une poule piégeuse. Outre la bande emmenée par Mehdi Taremi, les Three Lions défieront les Etats-Unis et le pays de Galles les 25 et 29 novembre.

Sauf miracle ou rechute de dernière minute, Kyle Walker devrait donc rejouer en sortie de banc face aux Américains puis a une chance d'être titulaire face au rival gallois où il devra notamment se méfier d'un Gareth Bale en mission.